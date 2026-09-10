Marco Rubio reconoce acciones de México contra cárteles, pero asegura que “no es suficiente”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció que México ha realizado más acciones que antes contra los cárteles de la droga, aunque consideró que los esfuerzos todavía están lejos de ser suficientes frente al poder de las organizaciones criminales.

Durante una visita a Ecuador, el funcionario estadounidense señaló que el caso mexicano representa un desafío mayor debido al tamaño del país y a la capacidad de los grupos dedicados al narcotráfico.

Rubio sostuvo que existen regiones de México donde, a su juicio, el control del Estado es limitado y las organizaciones criminales mantienen una presencia significativa.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre los cárteles en México?

El secretario de Estado aseguró que México “ha hecho más de lo que habían hecho nunca para ir detrás” de los cárteles, pero agregó que “no es ni de lejos suficiente”.

También afirmó que hay “extensos territorios” que, según su valoración, no están gobernados plenamente por el Estado y se encuentran bajo control de organizaciones del narcotráfico.

Rubio vinculó esta situación con el problema de inseguridad y señaló que distintas encuestas reflejan que este tema se mantiene entre las principales preocupaciones de la población mexicana.

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Rubio menciona violencia contra políticos, jueces y periodistas

El funcionario estadounidense también hizo referencia a los asesinatos de políticos, jueces y periodistas en México como parte de su argumento sobre la dimensión de la violencia asociada con grupos criminales.

Rubio describió a estas organizaciones como “muy peligrosas” y aseguró que deben ser enfrentadas.

Estados Unidos busca cooperación con Gobierno de México

El secretario de Estado afirmó que la intención de Washington es enfrentar esta amenaza mediante colaboración con el Gobierno mexicano.

🇲🇽🇺🇸|Rubio lanza advertencia a México: la amenaza de los cárteles será enfrentada “de una forma u otra”



El secretario de Estado Marco Rubio pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum reforzar la cooperación con Donald Trump para combatir a los cárteles mexicanos, a los que calificó… pic.twitter.com/IYSqFTU3co — AMERICA TIME (@AMERICATIMENews) September 9, 2026

“Nuestra esperanza, nuestra intención, es hacerlo en colaboración con el Gobierno mexicano”, señaló.

Sin embargo, agregó que, desde la perspectiva de Estados Unidos, el problema deberá ser enfrentado “de una manera u otra”.

Las declaraciones se producen en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad, particularmente en acciones contra narcotráfico, tráfico de armas y organizaciones criminales con operaciones en ambos lados de la frontera.

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