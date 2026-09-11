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Mañanera de hoy 11 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 11 de septiembre desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

11 de sept de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas la conferencia mañanera de este viernes 11 de septiembre.

Actualizar narración

11/09/2026 a las 07:38

"Tenemos cero asalto a carreteras, cero asaltos a transporte de carga, tanto en tramos federales como estatales en Chiapas", asegura Ramírez Aguilar

11/09/2026 a las 07:36

Asimismo destaca el trabajo de inteligencia que ha dejado importantes resultados.

11/09/2026 a las 07:35

El mandatario chiapaneco destaca la inversión que se ha hecho en equipamiento para reforzar la seguridad.

11/09/2026 a las 07:34

En este sentido se pasó a un salario de $19,389 pesos mensuales, cuando anteriormente un policía raso ganba $12,925 pesos.

11/09/2026 a las 07:34

Se avanzó en salarios a policías al pasar de los peores pagados del país, al sitio 18 y con el objetivo de estar entre los 10 primeros.

11/09/2026 a las 07:33

El mandatario destaca la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, que cuenta actualmente con 800 elementos.

11/09/2026 a las 07:32

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, detalla la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en la entidad.

11/09/2026 a las 07:30

La presidenta Sheinbaum Pardo, señala que la conferencia de seguridad se realizó en Chiapas este viernes.

11/09/2026 a las 07:30

Este viernes la conferencia mañanera se realiza desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

11/09/2026 a las 07:30

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 11 de septiembre.

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