Instituto de Bienestar Animal de Cancún niega sacrificio de animales tras polémica por cremación

El Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal de Benito Juárez reconoció que realiza cremaciones en sus instalaciones, aunque aclaró que este procedimiento se aplica únicamente ejemplares que ya fallecieron y no constituye una práctica de sacrificio, luego de la difusión de videos relacionados con una presunta incineración durante la madrugada.

La directora general del organismo, Aglae Yulidiana Lázaro Huérfano, explicó que los procesos de cremación forman parte del destino final de animales que llegan sin vida a la dependencia, ya sea porque fueron encontrados en la vía pública, por casos graves de maltrato o debido a ejemplares relacionados con procedimientos de la Fiscalía.

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“La cremación es un procedimiento que se hace después de que un animal ya se encuentra fallecido”, señaló la funcionaria, al establecer una diferencia entre ambas prácticas. Mientras el sacrificio implica provocar médicamente la muerte de un ejemplar, precisó, la cremación ocurre posteriormente, cuando este ya perdió la vida.

La aclaración se da luego de que vecinos reportaran humo y fuertes olores durante la madrugada del miércoles, además de la difusión de un video en el que se observa una columna de humo en las instalaciones ubicadas sobre avenida Nichupté, en la Supermanzana 99. Las quejas generaron cuestionamientos sobre la actividad realizada a esa hora y las condiciones bajo las cuales operó el horno.

En el sitio permanecen bajo resguardo alrededor de 69 perros / Liza Vera

Sin embargo, el Instituto sostuvo que no sacrifica animales sanos por falta de espacio. Lázaro Huérfano informó que actualmente mantiene alrededor de 69 ejemplares bajo resguardo, cifra que supera su capacidad operativa, por lo que mantiene colaboración con rescatistas, fundaciones y ciudadanos para conseguir hogares temporales y concretar adopciones.

La funcionaria también informó que el organismo atiende entre 30 y 40 casos de gusano barrenador cada mes. Explicó que esta enfermedad puede ser tratada cuando se detecta oportunamente, por lo que exhortó a la población a reportar animales heridos o infectados, antes de que su condición se vuelva irreversible.

El señalamiento sobre la cremación nocturna había generado versiones sobre un posible sacrificio de animales, aunque los videos difundidos no permitían confirmar que se hubieran incinerado perros ni que existiera un procedimiento de ese tipo. La dependencia rechazó esa interpretación y centró su posicionamiento en precisar el destino de los ejemplares que mueren bajo las distintas circunstancias que atiende.

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De acuerdo con información previamente difundida por el municipio, el Instituto cuenta con dos hornos crematorios con capacidad de hasta 90 kilogramos y cada servicio puede prolongarse aproximadamente entre dos horas y media y tres horas. No obstante, la polémica surgió también por el horario en que vecinos observaron humo y percibieron olores, al tratarse de una actividad registrada durante la madrugada.

La directora llamó a la ciudadanía a participar en las jornadas de adopción y a reportar de manera oportuna los casos de animales en situación de calle, maltrato o enfermedad, al considerar que una intervención temprana puede aumentar las posibilidades de recuperación.