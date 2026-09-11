Chiapas reporta cero asaltos en carreteras y avanza con alfabetización de 194 mil personas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó este viernes 11 de septiembre un balance de las estrategias de seguridad y educación aplicadas en la entidad durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Tuxtla Gutiérrez.

El mandatario estatal destacó resultados en delitos de alto impacto y aseguró que algunas conductas que afectaban de forma directa a habitantes, transportistas y sectores productivos registran actualmente niveles de cero casos, de acuerdo con los indicadores presentados por su administración.

En materia educativa, Ramírez Aguilar informó que 194 mil personas han aprendido a leer y escribir hasta septiembre mediante el programa Chiapas Puede, mientras que la meta para diciembre es alcanzar a 250 mil habitantes.

¿Qué delitos asegura Chiapas haber reducido a cero?

Ramírez Aguilar afirmó que la estrategia estatal permitió alcanzar cero asaltos en carreteras y cero asaltos al transporte de carga, tanto en tramos federales como estatales.

El gobernador recordó que al inicio de su administración existían zonas donde, después de las 18:00 horas, disminuía considerablemente la circulación debido a las condiciones de inseguridad. Sostuvo que actualmente los habitantes pueden transitar por las carreteras durante la noche con mayor normalidad.

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También destacó acciones contra la extorsión y el secuestro, delitos que identificó entre los que más afectaban a la población. Señaló que las extorsiones alcanzaban a cafeticultores, agricultores, comercios y bares.

De acuerdo con su exposición, Chiapas pasó de ocupar durante 2024 uno de los primeros lugares nacionales por incidencia delictiva a colocarse, con datos de julio de 2026, en el primer lugar entre las entidades con menor incidencia delictiva. La afirmación fue presentada por el gobernador con referencia a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estrategia de seguridad incluye Fuerza Pakal e inteligencia

El gobernador explicó que la estrategia comenzó el 8 de diciembre de 2024 y se basa en la coordinación del gobierno estatal con Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migración y autoridades locales.

Uno de sus componentes es la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, que actualmente cuenta con 800 elementos. También se creó una subsecretaría especializada en inteligencia y se incrementaron los recursos destinados a salarios, equipamiento y tecnología para las corporaciones estatales.

#MañaneraDelPueblo. Los avances de Chiapas en combate a la inseguridad y a los delitos de alto impacto. pic.twitter.com/FaaSTd2JUs — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 11, 2026

Ramírez Aguilar reportó además cerca de 10 mil detenciones, más de mil 832 vehículos recuperados, más de 70 mil cartuchos decomisados y más de mil 500 armas aseguradas.

Añadió que 366 policías estatales y ministeriales, además de algunos mandos, han sido procesados por presunta asociación delictuosa, como parte de la estrategia denominada “Cero Corrupción”.

Chiapas Puede alcanza 194 mil personas alfabetizadas

En el apartado educativo, Ramírez presentó los avances de Chiapas Puede, programa que busca reducir el analfabetismo entre personas mayores de 15 años.

El gobernador explicó que, con base en datos de 2020, alrededor de 512 mil personas en Chiapas no sabían leer ni escribir. Señaló que seis de cada 10 personas en esta condición son mujeres y que, en comunidades indígenas, la proporción aumenta a ocho de cada 10.

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Hasta septiembre, la administración estatal reporta 194 mil personas alfabetizadas, con una meta de 250 mil para diciembre de 2026.

El programa dispone de 8 mil 844 asesores desplegados en territorio, quienes acuden a las comunidades para facilitar el acceso a las clases y evitar que los beneficiarios tengan que trasladarse a cabeceras municipales.

Alfabetización incorpora lenguas indígenas

Ramírez Aguilar explicó que la estrategia también incorpora métodos adaptados a las comunidades indígenas y contempla enseñanza en cinco lenguas originarias, en lugar de limitar el aprendizaje al español.

El modelo incluye elementos culturales, comunitarios y ambientales de los pueblos de Chiapas, además de círculos de estudio que buscan fortalecer la convivencia entre habitantes.

El gobernador informó que la estrategia recibió esta semana un reconocimiento de la UNESCO por su carácter intercultural y bilingüe. También afirmó que el objetivo de su administración es que la reducción de la violencia se acompañe de una disminución sostenida del analfabetismo.

IO