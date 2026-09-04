El pueblo a solo 30 minutos de Mérida famoso por su tranquilidad y sus panuchos de huevo

A menos de una hora de la capital yucateca existen destinos que permiten alejarse del ritmo de la ciudad sin necesidad de hacer un viaje largo.

Son lugares donde la vida cotidiana transcurre con mayor calma, las tradiciones permanecen presentes y la gastronomía local se convierte en parte esencial de la experiencia para quienes buscan conocer otra cara de Yucatán.

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Para quienes planean una escapada corta desde Mérida, visitar alguno de los municipios cercanos puede ser una alternativa para pasar el día, recorrer sus calles, conocer sus mercados y probar preparaciones que difícilmente se encuentran con el mismo sabor fuera de la región. La cercanía permite incluso organizar el recorrido en unas cuantas horas.

Tixkokob, un destino tranquilo cerca de Mérida

Tixkokob se localiza aproximadamente a 30 minutos de Mérida, por lo que es una opción práctica para quienes buscan realizar una excursión corta desde la capital de Yucatán.

El municipio forma parte de la zona centro del estado y conserva una atmósfera de pueblo yucateco, con calles tranquilas, viviendas tradicionales y espacios donde todavía es posible observar parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Uno de sus principales atractivos para el turismo es precisamente su ambiente relajado. A diferencia de los destinos más concurridos de Yucatán, Tixkokob ofrece una experiencia más pausada, ideal para quienes quieren recorrer un lugar sin grandes concentraciones de visitantes.

Además de caminar por sus calles, los visitantes pueden aprovechar el recorrido para conocer la gastronomía local y descubrir algunos de los sabores que forman parte de la cocina tradicional de la región.

La cercanía con Mérida también convierte a Tixkokob en una alternativa para quienes buscan qué hacer cerca de Mérida sin tener que dedicar todo el día a trasladarse.

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Los famosos panuchos de huevo del mercado de Tixkokob

Uno de los motivos gastronómicos que pueden llevar a los visitantes hasta Tixkokob son sus panuchos de huevo, una preparación que forma parte de la oferta tradicional de su mercado.

El panucho es uno de los platillos más representativos de la gastronomía yucateca. Su base es una tortilla de maíz rellena de frijol colado, que posteriormente se fríe y se acompaña con diferentes ingredientes.

En el mercado de Tixkokob, una de las preparaciones que llama especialmente la atención es el panucho de huevo, una opción sencilla que combina la tortilla con frijol y huevo, además de los acompañamientos que suelen completar este tipo de antojitos.

Para quienes realizan una visita turística, acudir al mercado puede convertirse en una forma de conocer no solamente la comida, sino también parte del ambiente cotidiano del municipio.

Así, una visita a Tixkokob puede combinar tranquilidad, gastronomía y cercanía con Mérida, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan conocer lugares menos concurridos de Yucatán y probar preparaciones tradicionales.