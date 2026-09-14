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Mañanera de hoy 14 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 14 de septiembre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

14 de sept de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 14 de septiembre.

Actualizar narración

14/09/2026 a las 08:39

Vega Rangel destaca que la meta es construir 1 millón 800 mil viviendas nuevas a lo largo de seis años.

14/09/2026 a las 07:39

En dos años de esta administración, 12 millones de de familias han sido beneficiadas en materia de vivienda, a través de estas distintas líneas, señala.

14/09/2026 a las 07:38

Edna Vega Rangel, titular de Sedatu, presenta un resumen de uno de los programas prioritarios del Gobierno federal que es el de vivienda.

14/09/2026 a las 07:35

Escalante Ruiz subraya que 8, 914 estaciones ya venden el litro de diesel por debajo de dicho precio.

14/09/2026 a las 07:35

En cuanto al precio promedio nacional del litro de diesel, se ubica en $27 pesos.

14/09/2026 a las 07:34

Y agrega que ya son casi 12 mil estaciones de servicio las que están vendiendo este combustible en menos de $24 pesos.

14/09/2026 a las 07:34

El funcionario informa que el precio nacional promedio del litro de gasolina regular se ubicó en $23.67 pesos.

14/09/2026 a las 07:33

Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección "Quién es quién en los precios", como cada lunes.

14/09/2026 a las 07:32

Continuando con la glosa del Segundoi Informe de gobierno, hoy se presentarán cifras de vivienda.

14/09/2026 a las 07:32

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 14 de septiembre.

IO