Conductor terminó lesionado tras incrustar su Chevy debajo de un tráiler en la Carretera Federal 307

Un conductor resultó lesionado luego de que el automóvil compacto que manejaba se impactara contra la parte trasera de un tráiler estacionado sobre la Carretera Federal 307, a la altura de Puerto Aventuras, en el tramo Playa del Carmen-Tulum, la noche del pasado sábado. El hombre fue rescatado con vida por cuerpos de emergencia y, tras recibir los primeros auxilios, trasladado a un hospital para su atención médica.

El accidente ocurrió cuando el automovilista circulaba por la vía federal a bordo de un Chevrolet Chevy, rojo y, de acuerdo con versiones de testigos, presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol. Al parecer, perdió el control del volante y no se percató de la presencia de la unidad de carga, por lo que terminó colisionando contra ella.

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Los primeros reportes señalaron que el tráiler, un International, permanecía estacionado a un costado de la cinta asfáltica. Debido a la fuerza del choque, el automóvil compacto quedó incrustado debajo del remolque y sufrió cuantiosos daños materiales.

Personas que presenciaron el percance solicitaron apoyo mediante el número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron cuerpos de emergencia y rescate para atender al afectado. Los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para extraer al conductor del vehículo, quien permanecía con vida pese a la magnitud del encontronazo.

Posteriormente, paramédicos lo valoraron y estabilizaron en el lugar antes de llevarlo a un hospital, donde recibiría atención médica especializada. Hasta el momento, no se informó públicamente sobre la gravedad de las lesiones que presentó.

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De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el accidente habría ocurrido debido a una combinación de la presunta ingesta de bebidas alcohólicas y la falta de precaución al conducir. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas precisas del percance.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al lugar para realizar los peritajes correspondientes y asegurar los dos vehículos involucrados. Las unidades quedaron bajo resguardo mientras se llevan a cabo las diligencias para determinar cómo ocurrió el hecho y deslindar responsabilidades.