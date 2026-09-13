Camioneta choca contra luminaria y deja tres lesionados en Ciudad del Carmen



Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este domingo en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Rita, donde una camioneta particular terminó impactándose de manera frontal contra una luminaria propiedad del municipio, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y tres personas valoradas por paramédicos.



El percance ocurrió sobre la avenida Constelación Pléyades, en su cruce con la avenida Isla de Tris, frente al fraccionamiento San Miguel, cuando el conductor de una camioneta Seat Arona, color blanco aperlado, con placas DKB-471-C del estado de Campeche, perdió el control de la unidad.



De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo salió de su trayectoria, montó el camellón central y posteriormente se proyectó de frente contra una luminaria perteneciente a la comuna.



Noticia Destacada Motociclista derrapa por pavimento mojado y choca contra camioneta en Santa Margarita

La fuerza del impacto provocó que el poste de alumbrado se partiera en dos, mientras que la camioneta quedó con severos daños en la parte frontal.



En la unidad viajaban el conductor y dos mujeres, quienes fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil. Por fortuna, ninguno presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.



Noticia Destacada Maniobra sin precaución y lluvia provocan accidente vial en la colonia Petrolera, Ciudad del Carmen

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, ajustadores de la compañía aseguradora se presentaron para evaluar los daños y tratar de llegar a un acuerdo respecto a las afectaciones ocasionadas.



Finalmente, la camioneta fue retirada del lugar y trasladada al corralón, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía debido a los daños ocasionados a infraestructura propiedad del municipio, además de realizarse el deslinde de responsabilidades.



Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales.