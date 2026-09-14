Quintana Roo ocupa segundo lugar nacional en tasa de suicidios con 11.8 casos por cada 100 mil habitantes

Quintana Roo se ubicó en segundo lugar nacional, empatado con Aguascalientes, por su tasa de suicidios, con 11.8 casos por cada 100 mil habitantes, casi el doble del promedio nacional de 6.8, de acuerdo con el más reciente informe de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicado el 10 de septiembre con motivo de la Semana Mundial para la Prevención del Suicidio.

En lo que va del año, suman 127 casos relacionados directamente con intentos de suicidio o idea suicida, mientras que la Secretaría de Salud Federal reporta 939 de depresión, un promedio de alrededor de 27 por semana, cifra ligeramente superior a los 935 registrados durante el mismo periodo del 2025.

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La estadística revela la dimensión del problema, particularmente entre los jóvenes. A nivel nacional, las personas de 15 a 29 años concentraron 38.1 por ciento de los suicidios, con 3 mil 318 casos, y este fenómeno constituyó la tercera causa de muerte en ese grupo. La diferencia por sexo también es marcada: la tasa masculina fue de 10.9 por cada 100 mil habitantes, contra 2.6 entre mujeres, mientras que 74.7 por ciento de los fallecimientos autoinfligidos registrados entre jóvenes correspondió a hombres. La depresión figura entre los principales factores asociados a estas conductas.

En Quintana Roo, de los 939 casos de depresión reportados este año, 672 corresponden a mujeres y 267 a hombres, lo que representa más de 70 por ciento de los diagnósticos en el sector femenino.

El más reciente hecho fue en la Región 227, donde una persona fue hallada en una cuartería / Liza Vera

Aunque todavía no existe una cifra estatal consolidada de suicidios consumados durante el 2026, los registros parciales muestran que la problemática continúa y cada año se contabilizan entre 200 y 230 fallecimientos por esta causa.

A esto se suman intentos y situaciones de crisis. El Anexo Estadístico 2026 del Gobierno estatal reporta 34 atenciones por intento de suicidio en los Centros Integrales de Salud Mental (Cisame) durante el periodo de julio del 2025 a junio del 2026.

En lo que va del año también suman 39 casos relacionados con enfermedades neurológicas o de salud mental y 127 vinculados directamente con intentos de suicidio o ideación suicida; tan sólo en una semana se registraron cuatro incidentes en Quintana Roo.

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En Cancún, policías municipales intervinieron para evitar que un hombre se arrojara desde una estructura vial. Además, en las últimas 72 horas se registraron dos casos consumados. Uno ocurrió en el interior de una de las celdas de la cárcel de Cancún, donde una reclusa de 36 años, quien había ingresado apenas el 3 de septiembre pasado, se habría quitado la vida. El otro sucedió ayer en la Región 227, también en Cancún, en el interior de una cuartería, donde fue hallado un joven con heridas de bala, presumiblemente provocadas por él mismo.

En respuesta, el DIF Benito Juárez reunió, como cada año, a especialistas en psicología y paidopsiquiatría para analizar factores biológicos, epidemiológicos y sociales relacionados con la depresión y las conductas suicidas.

Cada año se contabilizan entre 200 y 300 fallecimientos por esta causa en la entidad / Liza Vera

Por su parte, los Centros de Integración Juvenil (CIJ) han alertado sobre un aumento entre jóvenes de 15 a 29 años con riesgo suicida. La directora de los CIJ en Cancún, Liliam Negrete, destacó que los problemas emocionales pueden detectarse a tiempo y que cuentan con un autodiagnóstico digital para identificar ideación suicida, además de la línea “CIJ Contigo” para dar seguimiento a quienes reportan algún nivel de riesgo.

El desafío, sin embargo, no termina en una jornada de prevención. Con Quintana Roo prácticamente duplicando la tasa nacional, la ausencia de una cifra estatal actualizada sobre suicidios consumados durante el 2026 también evidencia la necesidad de contar con información oportuna para dimensionar el problema y orientar las acciones de prevención.