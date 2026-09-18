Mañanera de hoy 18 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Irapuato, Guanajuato, la conferencia mañanera de este viernes 18 de septiembre.
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18/09/2026 a las 07:39
"Esta reducción es muy significativa y tiene que ver con el trabajo conjunto, desde atención a las causas hasta las detenciones que realiza la fiscalía del estado y la fiscalía general de la república"agrega.
18/09/2026 a las 07:38
La Presidenta de México subraya la reducción del 73% en el número de homicidios dolosos en Guanajuato.
18/09/2026 a las 07:38
Realmente de reconocerse el trabajo coordinado, agrega la mandataria federal.
18/09/2026 a las 07:38
Y reconoce a la gobernadora Libia García por ese trabajo conjunto que se ha realizado en seguridad.
18/09/2026 a las 07:37
"Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo, no solamente en seguridad", señala.
18/09/2026 a las 07:37
La presidenta Sheinbaum Pardo destaca la coordinación que se ha tenido con la gobernadora de Guanajuato en todos los temas.
18/09/2026 a las 07:36
Se presentará el informe de Seguridad en el estado de Guanajuato.
18/09/2026 a las 07:36
Este viernes la conferencia se realiza en Irapuato, Guanajuato, donde también se realizó la reunión de seguridad.
18/09/2026 a las 07:36
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 18 de septiembre.
IO