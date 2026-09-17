¿Lloverá este viernes 18 de septiembre en Campeche? Alertan por tormentas y fuertes vientos

Campeche tendrá este viernes 18 de septiembre condiciones de cielo nublado, lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Noticia Destacada Tormenta eléctrica sorprende a Campeche tras una jornada soleada

El SMN prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte del estado. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento, además de provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

También se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Pese a las lluvias, continuará el ambiente caluroso en Campeche, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius. El calor prevalecerá durante gran parte del día antes del desarrollo de las tormentas.

Estas condiciones serán ocasionadas por la interacción de una masa de aire frío sobre el golfo de México, un canal de baja presión y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la cual se extenderá desde el norte de la península de Yucatán hasta el oriente del país.

JGH