Cancún incorpora 100 autobuses híbridos para renovar el transporte público; MOBI ampliará rutas y tecnología

Inicia en esta ciudad una nueva etapa de renovación de su transporte público con la incorporación de 100 autobuses híbridos de Autocar, mientras el Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) amplía su cobertura mediante nuevas rutas y tecnología destinada a mejorar los traslados. Las autoridades estatales informaron sobre la llegada de las unidades y señalaron que próximamente comenzarán a circular por distintas avenidas de la ciudad.

De acuerdo con Autocar, los vehículos utilizan un sistema que combina combustible y propulsión eléctrica, a fin de disminuir el consumo y las emisiones contaminantes. Esta actualización forma parte de la transformación impulsada por el Gobierno estatal, que comenzó a materializarse este año con MOBI. El esquema contempla unidades modernas, pago electrónico, GPS, cámaras enlazadas al C5, wifi, contador de pasajeros y elementos de accesibilidad universal.

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Uno de los principales proyectos en Cancún es la Ruta 27 Puente Nichupté, que inició operaciones formalmente el 2 de septiembre. El recorrido tiene una extensión de 64.9 kilómetros, conecta 155 colonias y beneficia, según el Gobierno estatal, a más de 156 mil habitantes. Asimismo, se estima que el tiempo de traslado hacia la zona hotelera podría reducirse hasta en 50 minutos. Antes de su puesta en marcha, el trayecto operó como programa piloto para evaluar tiempos, recorridos, funcionamiento tecnológico y accesibilidad. La ruta cuenta además con 95 paraderos oficiales y un centro de control y monitoreo para supervisar los autobuses en tiempo real.

La reorganización también contempla recorridos urbanos como la Ruta 28, que permanece dentro de la red de Cancún y mantiene la conexión entre diferentes sectores residenciales y comerciales. Incluso fue incluida recientemente entre los servicios con horario ampliado durante las fiestas patrias.

Pasajeros consideran más seguro trasladarse en camiones / Liza Vera

No obstante, la modernización trae consigo retos relacionados con el cuidado de los vehículos. Usuarios consultados coincidieron en la importancia de conservar las nuevas unidades en buenas condiciones. Maday Martínez, pasajera de la Ruta Nichupté, relató haber observado en dos ocasiones a personas que abordaron con cervezas y dejaron las latas dentro del autobús.

Ante esta situación, pidió al Instituto de Movilidad de Quintana Roo reforzar el llamado a los pasajeros para mantener limpios los vehículos, al considerar que la calidad del servicio también depende del comportamiento de quienes lo utilizan.

“Mejor, hacen falta más camiones y menos combis. Me parece que ahora sí puede haber un cambio”, señaló Nayeli Ortega.

Juan Reyes, ciudadano, comentó: “Yo ya me subí a los nuevos camiones y están de lujo. Ya empezaron a cobrar, pero vale la pena, aunque mucha gente es muy cochina y deja su basura”.

Se busca disminuir las emisiones contaminantes / POR ESTO!

El estudio de impacto a la movilidad, presentado en junio, identificó deficiencias importantes en el transporte público de Benito Juárez. El diagnóstico las agrupó en cuatro aspectos: una oferta desequilibrada, infraestructura vial con problemas físicos y de conectividad, baja y variable rentabilidad del servicio y acceso desigual al transporte.

Actualmente hay 87 rutas que integran una red de 2 mil 930 kilómetros, caracterizada por la duplicidad y superposición de recorridos. Esta situación genera una competencia elevada y una concentración de servicios en avenidas como Tulum y José López Portillo, donde circulan hasta 41 y 25 rutas, respectivamente. Al mismo tiempo, persisten zonas periféricas con cobertura insuficiente: se estima que 133 mil 565 personas no cuentan con una ruta a menos de 300 metros de distancia.

La flota está integrada principalmente por “combis”, que representan 67.72% de las unidades, mientras que su edad promedio es de 13.8 años, por encima de la vida útil recomendada. Esto repercute en los costos de operación, emisiones y confort de los pasajeros. Además, la falta de monitoreo contribuye a una baja eficiencia, con una ocupación vehicular diaria promedio de apenas 45.65% en las vans.

Así, mientras avanzan la renovación de vehículos y la ampliación de recorridos, el nuevo modelo de movilidad enfrenta el desafío de combinar la modernización tecnológica con una mayor responsabilidad y cuidado por parte de los usuarios