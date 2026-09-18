Sargazo en Quintana Roo: Recolectores enfrentan exposición a gas tóxico; piden protocolo de salud

Investigadores demandaron la creación de un protocolo de salud especializado para atender los padecimientos de los trabajadores dedicados al retiro de sargazo en las costas del Caribe Mexicano, donde se han recolectado más de 147 mil toneladas de alga en lo que va del año sin que existan criterios médicos institucionales para tratar los malestares derivados de esta labor.

Esta exigencia coincide con el preámbulo de la cuarta Conferencia Internacional de Sargazo, programada para el 1 y 2 de octubre, encuentro donde científicos de República Dominicana, Martinica y México buscarán concretar acuerdos sobre la disposición final y el aprovechamiento industrial del recurso.

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En entrevista para POR ESTO!, la investigadora Laurent Gervais, representante de la isla de Martinica, confirmó que avanzan en la traducción de una guía de protección para el personal expuesto durante las maniobras de recogida en las playas.

Dicho documento será presentado en conjunto con autoridades sanitarias tras el antecedente del estudio elaborado en mayo por la doctora Rosa Rodríguez Martínez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en Puerto Morelos, en colaboración con especialistas de las universidades de São Paulo y Victoria, donde se documentó que las cuadrillas respiran concentraciones de sulfuro de hidrógeno potencialmente mortales.

Durante el 2026, en Q. Roo se han recolectado más de 147 mil toneladas del alga / Rodolfo Flores

Para dicha medición, los científicos colocaron sensores portátiles del Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico a la altura del pecho de los jornaleros con el fin de registrar en tiempo real la inhalación del gas tóxico que libera la descomposición de la planta marina.

Aunque la normativa establece un límite máximo de una parte por millón de sulfuro de hidrógeno durante una jornada de ocho horas debido a la alta toxicidad del compuesto, las mediciones revelaron niveles alarmantes sobre la franja costera.

Los equipos registraron que durante el 46.3% de su jornada los recolectores estuvieron expuestos a concentraciones superiores al umbral permitido, alcanzando picos de hasta 50.8 partes por millón que superan en más de 50 veces el tope legal, situación que la investigadora Rosa Rodríguez comparó al señalar que no es lo mismo sufrir el piquete de una abeja a recibir el ataque simultáneo de cincuenta de ellas.

Los compuestos y gases que emanan de la talofita resultan tóxicos para el ser humano / Rodolfo Flores

Ante esta evidencia clínica, tanto la comunidad científica como los sectores productivos de Quintana Roo urgieron a establecer guías de atención obligatorias, pues hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado carecen de diagnósticos o tratamientos estandarizados para atender cuadros sintomáticos de origen sargacero.

De manera paralela, exigieron certidumbre sobre la estrategia gubernamental y urgió a transparentar los tiempos de ejecución de las soluciones anunciadas para mitigar el recale en los destinos turísticos.

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Propusieron habilitar un tablero público de fiscalización que desglose de manera puntual el ejercicio presupuestal, el destino de los recursos y el avance físico de las obras para brindar certidumbre a las decisiones del sector productivo.

Representantes comerciales cuestionaron el destino de los aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos prometidos para contener la contingencia, alertando que la fabricación y entrega de la maquinaria especializada requerida podría demorar varios meses y comprometer la atención oportuna de las playas.

Las propuestas y diagnósticos de los especialistas formarán parte de la agenda central durante la cumbre internacional de octubre, foro donde se buscarán alternativas viables para la transformación económica y el manejo ecológico de las toneladas de macroalgas que arriban a las costas del Caribe.