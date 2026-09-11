CFE suspenderá el servicio eléctrico por 12 horas este sábado 12 de septiembre; busca si se encuentra tu colonia

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este sábado 12 de septiembre de 2026 una suspensión temporal del suministro eléctrico que se prolongará alrededor de 12 horas, debido a trabajos de mantenimiento en su infraestructura.

La empresa informó que la interrupción estará limitada a determinadas comunidades y pidió a los usuarios tomar previsiones durante el periodo en el que permanecerán sin energía eléctrica.

De acuerdo con el aviso, las labores tienen como propósito mantener la infraestructura en condiciones adecuadas y reducir riesgos de fallas posteriores en el servicio. La suspensión está programada desde las 00:00 hasta las 12:00 horas del sábado.

¿Dónde será el apagón de la CFE este sábado 12 de septiembre?

El corte afectará a 49 poblaciones del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, informó la Coordinación de Comunicación de la División Oriente de la CFE.

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La suspensión tendrá una duración prevista de 12 horas y abarcará las siguientes localidades:

Paso Carretas

Gutiérrez Barrios

Laguna del Cedral

La Peineta

Paso Metate

Cospalapa

Paso de la Boca

Las Pozas

Cocuite

Otapan

Loma del Carmen

San Antonio

El Avión

La Camelia

El Canal

La Loma

Libertad

La Brujada

Casona

El Cedro

Pajaritos

Francisco I. Madero

Cardón

La Hulera

Madereros

La Ica

Cerro Bartolo

El Súchil

La Garrapata

La Pachota

El Porvenir

San Joaquín Limón

El Roblito

Tenacalco

Mata Guitarra

Los Limos

Mata Prieto

Jabalines

El Trapiche

El Sauce

La Esperanza

La Campana

El Zapotal

Zanja del Barro

Laguna de Rojas

Ojochal

Cerro de Las Conchas

La Camacha

El Recreo

¿A qué hora comenzará el corte de luz?

Los trabajos están previstos para iniciar a las 00:00 horas del 12 de septiembre y concluir alrededor de las 12:00 horas del mismo sábado.

La CFE y las autoridades municipales recomendaron a los habitantes de las comunidades afectadas anticipar actividades que dependan de la electricidad y tomar medidas para proteger equipos y alimentos que requieran refrigeración.

CFE pide consultar información oficial

La Comisión Federal de Electricidad señaló que estas labores de mantenimiento buscan preservar la continuidad y calidad del servicio eléctrico.

También pidió a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales ante posibles actualizaciones sobre los trabajos y evitar compartir información no confirmada sobre la suspensión programada.

IO