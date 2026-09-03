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Mañanera de hoy 3 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 3 de septiembre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

3 de sept de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 3 de septiembre.

Actualizar narración

03/09/2026 a las 07:34

Rodríguez Velázquez destaca que "en México está garantizado el ejercicio pleno de todas las libertades".

03/09/2026 a las 07:33

Y agrega: "atendemos la protesta social con sensibilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para alcanzar la resolución pacífica de conflictos".

03/09/2026 a las 07:33

"Durante esta administración se ha preservado la gobernabilidad de la República mediante el diálogo y la concertación", señala la secretaria.

03/09/2026 a las 07:32

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, presenta presentaremos el resumen de las principales acciones realizadas por la dependencia.

03/09/2026 a las 07:31

Posterior a este evento, la presidenta se trasladará a Morelos y vamos a cerrará el día en Durango, donde presentará el informe de acciones realizadas en la entidad.

03/09/2026 a las 07:31

Sheinbaum Pardo informa que al terminar la conferencia mañanera acudirá al Heroico Colegio Militar que celebra 50 años de su sede en la alcaldía de Tlalpan.

03/09/2026 a las 07:30

Hoy se encuentran en Palacio nacional funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encabezados por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

03/09/2026 a las 07:30

Este jueves se continúa con la información que dará cada secretaría del gobierno de México, con motivo del Segundo Informe.

03/09/2026 a las 07:30

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 3 de septiembre.

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