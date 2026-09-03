Mañanera de hoy 3 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 3 de septiembre.
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03/09/2026 a las 07:34
Rodríguez Velázquez destaca que "en México está garantizado el ejercicio pleno de todas las libertades".
03/09/2026 a las 07:33
Y agrega: "atendemos la protesta social con sensibilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para alcanzar la resolución pacífica de conflictos".
03/09/2026 a las 07:33
"Durante esta administración se ha preservado la gobernabilidad de la República mediante el diálogo y la concertación", señala la secretaria.
03/09/2026 a las 07:32
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, presenta presentaremos el resumen de las principales acciones realizadas por la dependencia.
03/09/2026 a las 07:31
Posterior a este evento, la presidenta se trasladará a Morelos y vamos a cerrará el día en Durango, donde presentará el informe de acciones realizadas en la entidad.
03/09/2026 a las 07:31
Sheinbaum Pardo informa que al terminar la conferencia mañanera acudirá al Heroico Colegio Militar que celebra 50 años de su sede en la alcaldía de Tlalpan.
03/09/2026 a las 07:30
Hoy se encuentran en Palacio nacional funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encabezados por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.
03/09/2026 a las 07:30
Este jueves se continúa con la información que dará cada secretaría del gobierno de México, con motivo del Segundo Informe.
03/09/2026 a las 07:30
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 3 de septiembre.
IO