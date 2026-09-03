Muere Raymundo Gómez Flores, empresario de Jalisco y padre de Altagracia Gómez.

Raymundo Gómez Flores, político y referente del sector empresarial de Jalisco en los últimos 20 años, murió este miércoles 2 de septiembre a la edad de 74 años.

Gómez Flores fue fundador de GIG y expresidente de la Promotora Empresarial de Occidente, además el padre de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Nacido en Guadalajara el 24 de junio de 1952, Raymundo Gómez Flores fue parte primordial en el desarrollo de estrategias en pro de la economía de Jalisco y México, ligado a la industria automotriz, transporte, inmobiliario, agroindustrial y de servicios.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, confirmó la muerte del empresario cerca de la media noche de este miércoles.

“Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política.

Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre todo vivir recordando su nombre y su legado con orgullo.

Un fuerte abrazo a sus hijos Ararggo, Altagracia y Lucía. A su esposa María Elena y a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo.

Descanse en paz”, escribió en sus redes sociales Lemus Navarro.

Raymundo Gómez Flores murió a los 74 años de edad; el gobernador de Jalisco lo despidió.

Por el momento se desconoce la causa de su muerte, o si padecía de alguna enfermedad; será en las próximas horas cuando familiares den más información.