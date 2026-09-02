Tormenta Tropical Marie, hoy: ¿En qué municipios se suspenden clases este jueves?

La Tormenta Tropical Marie provocará lluvias intensas en Baja California Sur durante la noche del miércoles y el jueves. Se espera que se siga intensificando este fenómeno meteorológico y alcance la fuerza de un huracán, lo que traerá más afectaciones a esta entidad.

Ante esta situación climática, en Los Cabos y Ciudad Constitución, el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur decidió suspender las clases. Además, realizarán una revisión de los planteles educativos ante las afectaciones que han provocado las intensas lluvias.

¿Qué estados son los más afectados por el paso de la Tormenta Tropical Marie?

De acuerdo con la información emitida por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), las afectaciones por la tormenta Marie será en los siguientes estados: Baja California Sur (de 75 a 150 mm); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sonora (este, norte y centro), Chihuahua (oeste y sur), Nayarit (este y sur), Durango (oeste y sur), Jalisco (oeste, este y sureste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Estado de México (noroeste) y Chiapas (sur).

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Fuertes (de 25 a 50 mm) en Sinaloa (norte y centro), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Guerrero (centro, oeste y este), Guanajuato (norte y oeste), Querétaro (centro y sur), Hidalgo (norte, centro y suroeste), Puebla (norte), Morelos (norte), Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Campeche (norte y centro), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Chubascos (de 5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Tabasco, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5mm) en Baja California.

¿En dónde se suspenden clases y hasta cuándo regresan?

En Los Cabos y Ciudad Constitución, el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur decidió suspender las clases, por las lluvias que se pronostican provocará la Tormenta Tropical Marie, además se revisarán las condiciones de los planteles educativos.

¿Cuál es la trayectoria de Marie y qué efectos provoca a su paso?

El SMN detalló las afectaciones y localización del meteoro, que está afectando principalmente a esta entidad. "Además de las precipitaciones intensas, la circulación del ciclón tropical Marie generará rachas fuertes de viento y oleaje elevado en Baja California Sur".

"El centro de dicho sistema se localizó a 610 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y desplazamiento al noroeste a 19 km/h", explicó el SMN.