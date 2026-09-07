Síguenos

Última hora

México

Profeco reporta gasolina regular en 23.68 pesos y canasta básica desde 740 pesos

México

Mañanera de hoy 7 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 7 de septiembre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

7 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 7 de septiembre.

Actualizar narración

07/09/2026 a las 07:47

Mientras que en el caso del diesel el precio promedio nacional es de $27 pesos.

07/09/2026 a las 07:46

Escalante Ruiz nacional reporta que el precio promedio de la gasolina regular es de $23. 68 pesos

07/09/2026 a las 07:46

Dicho acuerdo será por seis meses más para mantener el precio de la gasolina regular en un máximo de $24 pesos.

07/09/2026 a las 07:46

El titular de Profeco recuerda que la semana pasada la presidenta Sheinbaum encabezó la firma de un nuevo acuerdo voluntario con gasolineros.

07/09/2026 a las 07:44

Finabien sigue siendo la mejor alternativa para enviar dinero desde Estados Unidos.

07/09/2026 a las 07:44

Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección "Quién es quién en los precios".

07/09/2026 a las 07:43

Leticia Ramírez, titular de la dependencia, informará del avance de beneficiarios a nivel nacional y todo lo que se hace.

07/09/2026 a las 07:43

Continuando con los informes de las secretarías, hoy se encuentra la titular de Bienestar para dar los pormenores de la dependencia.

07/09/2026 a las 07:42

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 7 de septiembre.

IO