Mañanera de hoy 7 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 7 de septiembre.
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07/09/2026 a las 07:47
Mientras que en el caso del diesel el precio promedio nacional es de $27 pesos.
07/09/2026 a las 07:46
Escalante Ruiz nacional reporta que el precio promedio de la gasolina regular es de $23. 68 pesos
07/09/2026 a las 07:46
Dicho acuerdo será por seis meses más para mantener el precio de la gasolina regular en un máximo de $24 pesos.
07/09/2026 a las 07:46
El titular de Profeco recuerda que la semana pasada la presidenta Sheinbaum encabezó la firma de un nuevo acuerdo voluntario con gasolineros.
07/09/2026 a las 07:44
Finabien sigue siendo la mejor alternativa para enviar dinero desde Estados Unidos.
07/09/2026 a las 07:44
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección "Quién es quién en los precios".
07/09/2026 a las 07:43
Leticia Ramírez, titular de la dependencia, informará del avance de beneficiarios a nivel nacional y todo lo que se hace.
07/09/2026 a las 07:43
Continuando con los informes de las secretarías, hoy se encuentra la titular de Bienestar para dar los pormenores de la dependencia.
07/09/2026 a las 07:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 7 de septiembre.
IO