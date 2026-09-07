Detienen a cuatro policías por el secuestro de tres jóvenes y su presunta entrega a un grupo criminal en Chetumal

Fueron cuatro los policías detenidos, tres de ellos municipales y uno estatal, señalados como presuntos responsables de participar en el levantón de tres jóvenes ocurrido la madrugada del 29 de agosto sobre el bulevar Bahía, en Chetumal, esto confirmado por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre los detenidos figura un elemento del policía estatal adscrito a la PMP, de acuerdo con la información recabada. De presume que su participación radica en que, durante esa noche detuvieron a una de las víctimas y lo entregaron a los integrantes de un grupo criminal.

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Los cuatro policías detenidos fueron identificados como José "N", Ángel "N", Ana "N" y José "N", quienes permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, a disposición del juez de control, en tanto se desahoga la etapa correspondiente del proceso penal instaurado en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, a los cuatro se les atribuyen los delitos de desaparición forzada, abuso de autoridad y robo de vehículo, ilícitos por los que, de ser declarados penalmente responsables al concluir el proceso judicial, podrían enfrentar penas de hasta más de 50 años de prisión.

Las tres víctimas fueron privadas de la libertad la madrugada del 29 de agosto en el bulevar Bahía, hecho que generó alarma entre la comunidad chetumaleña ante la modalidad violenta en que ocurrieron los hechos. Horas después, dos de los jóvenes, identificados como Luis Manuel y Jonathan, fueron localizados con vida, mientras que el tercero, Everardo Enrique, fue hallado el 31 de agosto, tras permanecer varios días desaparecido y presentar huellas de agresión física, según se documentó en su momento en la cobertura de este caso.

Trascendió que la investigación derivó en la vinculación de los ahora detenidos con la privación de la libertad de los tres jóvenes, luego de un proceso de indagatoria realizado por la FGE en coordinación con corporaciones estatales y municipales.