Bienestar reporta más de 42 millones de beneficiarios y una inversión social superior al billón de pesos

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó este lunes 7 de septiembre que más de 42 millones de mexicanas y mexicanos recibirán durante 2026 una pensión o algún Programa para el Bienestar del Gobierno de México.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria presentó un balance de la política social como parte de los informes posteriores al Segundo Informe de Gobierno entregado el pasado 1 de septiembre.

Ramírez Amaya señaló que la inversión social anual destinada a estos programas supera un billón de pesos, es decir, un millón de millones de pesos.

¿Cuántas personas reciben la Pensión para Adultos Mayores?

La secretaria informó que más de 13 millones de personas adultas mayores reciben actualmente una pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales, depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar.

Además, 2 millones de personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos cada dos meses. El apoyo es universal hasta los 29 años en todo el país y se extiende hasta los 64 años en 24 entidades mediante convenios con los gobiernos estatales.

También reportó que más de 25 mil niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciben servicios de rehabilitación y que se han otorgado alrededor de 6 millones de terapias.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia tren México-Guadalajara, 70 mil viviendas y nuevo hospital para Jalisco

Pensión Mujeres Bienestar alcanza casi 3 millones de beneficiarias

Ramírez Amaya destacó que la Pensión Mujeres Bienestar ya beneficia a casi 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años, quienes reciben 3 mil 100 pesos bimestrales.

Otro de los programas reportados fue el apoyo para madres trabajadoras, mediante el cual alrededor de 300 mil niñas y niños reciben mil 650 pesos cada dos meses hasta cumplir cuatro años.

Salud Casa por Casa suma 23 millones de visitas

La titular de Bienestar informó que cerca de 20 mil profesionales de la salud participan en Salud Casa por Casa y han realizado alrededor de 23 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad.

El programa incluye toma de presión, medición de glucosa, elaboración de expedientes médicos y seguimiento de enfermedades crónicas.

Además, el Gobierno federal prevé poner en operación 6 mil 567 Farmacias del Bienestar y más de 12 mil consultorios de atención primaria a partir de enero de 2027.

Más de 13.7 millones de adultos mayores reciben bimensualmente las pensiones del bienestar de $6,400 pesos, informa @Letamaya . pic.twitter.com/pMCZrHEcsE — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 7, 2026

Sembrando Vida beneficia a más de 445 mil personas

En el campo, Ramírez Amaya informó que más de 445 mil sembradoras y sembradores reciben un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos mediante Sembrando Vida.

También destacó la participación de la Secretaría en emergencias. Como ejemplo, señaló que cerca de 100 mil familias afectadas por lluvias en 2025 recibieron apoyos con una inversión superior a 7 mil 426 millones de pesos.

#MañaneraDelPueblo. A la fecha, 445 mil sembradores y sembradoras reciben 6,450 pesos mensuales en el programa#SembrandoVida. pic.twitter.com/Pb7O6NpvdE — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 7, 2026

Sheinbaum reconoce labor de 29 mil Servidores de la Nación

Al término del informe, Claudia Sheinbaum informó que existen 29 mil Servidores de la Nación que realizan tareas de registro, credencialización, visitas domiciliarias y organización de asambleas vinculadas con programas sociales, escuelas, clínicas y comunidades indígenas.

La Presidenta agradeció su trabajo y destacó su participación en la operación territorial de los Programas para el Bienestar.

IO