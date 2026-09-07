Cateo por presunto narcomenudeo desata fuerte operativo en Las Américas, Mérida

Intensa movilización de elementos de fuerzas estatales y federales se registró en el fraccionamiento Las Américas, norte de Mérida, donde se llevó a cabo un cateo en un predio presuntamente relacionado con una investigación por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle 132 con 59, hasta donde arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

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Según datos recabados, el operativo comenzó luego que las autoridades obtuvieron una orden de cateo emitida por el Poder Judicial del Estado de Yucatán. El despliegue policiaco llamó la atención de los vecinos por el número de elementos de seguridad que participaron y el cierre de la vialidad mientras se desarrollaban las diligencias dentro del inmueble.

Incluso fue utilizada una unidad canina K-9 para apoyar en la inspección. Las labores se prolongaron durante unas cuatro horas. En el predio también fue localizada una camioneta y dos cachorros, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. Vecinos indicaron que el inmueble registraba poca actividad y que no era habitual observar movimiento constante de personas en el lugar.

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Las autoridades no informaron oficialmente si durante el cateo fueron aseguradas sustancias ilícitas, objetos relacionados con la investigación o algún otro indicio. Tampoco se ha confirmado la detención de personas como resultado de la diligencia, se espera que las corporaciones participantes den a conocer posteriormente el resultado oficial del operativo y determinen si hubo algún aseguramiento. Con la presencia de las fuerzas de seguridad se generó expectación entre los habitantes de esa zona habitacional.