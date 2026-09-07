Profeco reporta gasolina regular en 23.68 pesos y canasta básica desde 740 pesos

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, presentó este lunes 7 de septiembre una nueva edición de “Quién es quién en los precios” durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El funcionario informó sobre precios de gasolina y diésel, envío de remesas, canasta básica, productos de limpieza y los resultados de un estudio de calidad de planchas de vapor publicado en la Revista del Consumidor de septiembre.

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina regular y el diésel?

Escalante informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.68 pesos por litro, dentro de la estrategia acordada con empresarios gasolineros para mantener el combustible alrededor de los 24 pesos.

El funcionario recordó que el acuerdo voluntario fue renovado por seis meses más, hasta marzo de 2027.

En el caso del diésel, señaló que el promedio nacional llegó a 27 pesos por litro.

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Entre los precios monitoreados, Profeco destacó una estación Pemex en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con el diésel en 26.95 pesos, mientras una estación en Mariano Matamoros, Tlaxcala, lo vendía en 28.74 pesos.

¿Dónde está más barata la canasta básica?

La canasta de 24 productos debe mantenerse por debajo de 910 pesos, de acuerdo con el convenio voluntario vigente.

Profeco reportó que la opción más económica de su monitoreo fue una Bodega Aurrerá en Hermosillo, Sonora, con un precio de 740.90 pesos.

En contraste, una tienda HEB en Nuevo León registró un precio de 933 pesos, por encima de la meta.

En Ciudad de México, Bodega Aurrerá Ferrocarril Hidalgo reportó 771.50 pesos, mientras Walmart Tepeyac se ubicó en 871.50 pesos.

Finabien destaca en envío de remesas

En el simulador de Profeco para un envío de 400 dólares, Finabien ofreció 6 mil 892.09 pesos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

En envío de efectivo, Pangea Money Transfer presentó la mejor opción del ejercicio, con alrededor de 7 mil 20 pesos por los mismos 400 dólares.

Profeco explicó que los cálculos consideran el promedio de comisión y tipo de cambio de cada empresa remesadora.

Profeco recomienda comparar productos de limpieza

Escalante señaló que las tiendas especializadas en venta de productos de limpieza a granel pueden representar una alternativa de menor costo frente a supermercados.

Profeco estima que existen alrededor de 45 mil puntos de venta de este tipo en el país y recomendó comparar precios antes de realizar la compra.

#MañaneraDelPueblo. En los precios de las gasolinas, está en 23.68 pesos por litro la gasolina regular y en 27 pesos por litro el diésel, informa @Profeco . pic.twitter.com/HYVTHCujZT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 7, 2026

Revista del Consumidor analiza planchas de vapor

La edición de septiembre de la Revista del Consumidor incluyó un análisis de 23 modelos de 11 marcas de planchas de vapor.

Profeco destacó que algunos modelos de menor precio obtuvieron mejores evaluaciones que equipos considerablemente más caros, por lo que insistió en que un precio elevado no necesariamente representa una mayor calidad.

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