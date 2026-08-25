Localizan con vida al periodista Elí Martínez tras ataque armado en Poza Rica, Veracruz

El periodista Elí Martínez fue localizado con vida después de haber sido reportado como desaparecido tras un ataque armado ocurrido en Poza Rica, Veracruz, en el que también se encontraba el comunicador Raymundo Perdomo.

De acuerdo con información difundida por en medios locales, Martínez se encuentra actualmente bajo resguardo de autoridades estatales.

El comunicador se desempeña como reportero judicial de la página digital El Noreste y también colabora con Radio Fórmula.

¿Qué ocurrió con Elí Martínez en Poza Rica?

Los hechos se registraron la noche del lunes en la colonia Cazones, en Poza Rica.

Según los primeros reportes, Martínez y Raymundo Perdomo, periodista de Vanguardia, se encontraban en la vía pública cuando sujetos armados que viajaban en motocicletas abrieron fuego contra ellos.

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Perdomo logró escapar del lugar sin resultar lesionado, mientras que posteriormente se perdió contacto con Elí Martínez, por lo que fue reportado como desaparecido.

La localización con vida del reportero se confirmó después de varias horas de búsqueda.

Periodista permanece bajo resguardo de autoridades

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las condiciones en las que fue localizado Martínez ni sobre el lugar donde permaneció durante el tiempo en que estuvo desaparecido.

Tampoco se ha informado públicamente sobre personas detenidas por el ataque.

Las autoridades estatales mantienen al periodista bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

LOCALIZAN CON VIDA A REPORTERO DE NORESTE EN POZA RICA

El periodista Elí Martínez, privado de la libertad durante un ataque armado contra comunicadores en Poza Rica, fue localizado con vida tras aproximadamente 12 horas.

El reportero de la fuente policiaca se encuentra bajo… pic.twitter.com/Eksys6IyhJ — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) August 25, 2026

Organizaciones de periodistas condenaron el ataque

La Asociación de Comunicadores de Veracruz (Acover) había expresado preocupación por el paradero de Martínez y condenó el ataque contra ambos comunicadores.

La organización señaló que este tipo de hechos representan un riesgo directo para quienes ejercen el periodismo y pidió a las autoridades actuar con rapidez para localizar al reportero y esclarecer la agresión.

Veracruz mantiene un historial de violencia contra periodistas. De acuerdo con cifras de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas citadas en el reporte, entre 2005 y 2024 se contabilizaron 31 asesinatos de comunicadores y cuatro desapariciones en la entidad.

La localización con vida de Elí Martínez representa un avance en el caso, aunque las investigaciones sobre el ataque armado continúan.

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