Hallan sin vida al diputado de Morena Zenyazen Escobar en Veracruz; investigan posible ataque armado

El diputado federal de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar García, fue localizado sin vida la mañana de este viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

Los primeros reportes señalan que el legislador fue encontrado en el interior de un vehículo y que presentaba al menos una lesión producida por arma de fuego. Sin embargo, hasta el momento las autoridades estatales no han dado a conocer de manera oficial todas las circunstancias del fallecimiento ni una posible línea de investigación.

La Fiscalía deberá determinar mediante las diligencias correspondientes cómo ocurrieron los hechos y si participaron una o más personas.

¿Qué se sabe de la muerte de Zenyazen Escobar?

El hallazgo fue reportado durante la mañana en una zona de Puente Nacional, en la región central de Veracruz.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y acordonaron el área para permitir los trabajos periciales y el levantamiento de indicios.

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Medios locales reportan que Escobar presentaba al menos un impacto de arma de fuego, aunque las autoridades todavía no han emitido un informe completo sobre el ataque, posibles responsables o personas detenidas.

Autoridades de Veracruz informarán sobre el caso

Se prevé que autoridades estatales amplíen la información sobre el fallecimiento del legislador y las investigaciones abiertas para esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre el móvil del hecho.

¿Quién era Zenyazen Escobar García?

Escobar García era diputado federal de Morena y representaba al Distrito 16 de Veracruz, con cabecera en Córdoba.

🔴⚡️#ULTIMAHORA

El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, fue encontrado asesinado de un disparo en la comunidad La Gloria, en el Municipio de Puente Nacional, en Veracruz. pic.twitter.com/qlaDozkKau — César Cepeda (@cesarmty) September 4, 2026

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, formó parte del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, fue coordinador de Morena en el Congreso estatal y posteriormente se desempeñó como secretario de Educación de Veracruz durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esperan mayores detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte.

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