Ataque armado deja dos agentes federales muertos y una lesionada en Veracruz

Dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) perdieron la vida y una agente más resultó lesionada luego de ser atacados a balazos mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el ataque a través de sus redes sociales, donde señaló que los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

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De acuerdo con el funcionario, la agente que resultó herida recibe atención médica. García Harfuch expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de los dos agentes fallecidos. Tras la agresión, desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables, informó el titular de la SSPC.

En las acciones participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Veracruz, además de autoridades de Oaxaca.

El secretario aseguró que el ataque no quedará impune y que los responsables serán llevados ante la justicia.