Detienen en Culiacán a “Pokémon” y tres personas más por presunto tráfico de armas para el Cártel de Sinaloa

Autoridades federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a cuatro personas presuntamente vinculadas con una célula criminal dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armas para el Cártel de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Entre los detenidos se encuentran Germán “N” y Mario “N”, alias “Pokémon”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

A través de su cuenta oficial de X, el Gabinete de Seguridad detalló que el operativo fue encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

¿Qué aseguraron durante el operativo en Culiacán?

Como resultado de las acciones de seguridad, las autoridades aseguraron una ametralladora, tres armas cortas, cargadores, más de 400 cartuchos y 200 dosis de droga.

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El Gabinete de Seguridad explicó que las detenciones fueron resultado de labores de inteligencia e investigación, así como del intercambio de información con la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

De acuerdo con las autoridades, la célula delictiva estaba relacionada con actividades logísticas para el suministro y mantenimiento de armamento utilizado por el Cártel de Sinaloa.

Gobierno federal reporta más de 36 mil armas aseguradas en México

El Gabinete de Seguridad destacó la importancia de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico ilegal de armas.

Según las cifras difundidas por la dependencia, el 80 por ciento de las armas aseguradas en territorio mexicano proviene de Estados Unidos.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y @SSPCMexico, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @sspsinaloa1, detuvieron a cuatro personas vinculadas con una célula delictiva dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa. Entre los detenidos se encuentran Germán “N” y Mario “N”, alias “Pokémon”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas. Se aseguró una ametralladora, tres armas cortas, cargadores, más de 400 cartuchos y 200 dosis de droga. Esta operación fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación y del intercambio de información con @HSI_HQ de Estados Unidos. Con estas detenciones se afecta directamente la capacidad logística de una organización criminal con presencia internacional, al interrumpir sus redes de traslado de armamento. La cooperación bilateral para combatir el tráfico de armas es fundamental. El 80% de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos. Durante la presente administración se han asegurado más de 36 mil 300 armas de fuego, de las cuales el 20% corresponde a Sinaloa. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Asimismo, informó que durante la actual administración federal se han decomisado más de 36 mil 300 armas de fuego, de las cuales aproximadamente el 20% corresponde a aseguramientos realizados en Sinaloa.

Las autoridades señalaron que la detención de los cuatro presuntos integrantes de la célula criminal busca afectar las redes de distribución, traslado y mantenimiento de armamento utilizadas por organizaciones delictivas.

El reporte oficial no precisó la identidad de las otras dos personas detenidas ni el lugar exacto de Culiacán donde se realizó el operativo.

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