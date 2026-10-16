Aseguran 171 kilos de cocaína ocultos en tractocamión en Chiapas; usaron rayos X para detectarlos

Autoridades federales aseguraron 171 kilogramos de cocaína ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión en el municipio de Huixtla, Chiapas, durante un operativo coordinado entre distintas instituciones de seguridad.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó, a través de su cuenta oficial de X, que el cargamento fue localizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con apoyo de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

¿Cómo localizaron la cocaína en el tractocamión en Chiapas?

De acuerdo con el reporte oficial, los 171 kilos de cocaína estaban escondidos dentro de los depósitos de combustible del vehículo de carga, por lo que fue necesario utilizar tecnología especializada para detectar la droga.

Durante la inspección, las autoridades emplearon equipos de rayos X y contaron con el apoyo de un binomio canino, lo que permitió identificar el cargamento oculto.

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Refuerzan vigilancia contra el narcotráfico en la frontera sur

El Gabinete de Seguridad destacó que la coordinación entre dependencias federales y el uso de herramientas tecnológicas forman parte de las acciones para fortalecer la vigilancia en la frontera sur de México.

Señaló que estos operativos buscan impedir el traslado de sustancias ilícitas y afectar las operaciones de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

En Huixtla, Chiapas, personal de @AduanasMx, en coordinación con @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, aseguró 171 kilos de cocaína ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión. El cargamento fue detectado mediante equipo de rayos X y con apoyo de un binomio canino. La coordinación interinstitucional y el uso de tecnología especializada permiten fortalecer la vigilancia en la frontera sur, combatir el tráfico de drogas y afectar las capacidades de las organizaciones criminales. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

En este operativo se logró la detención de una personas, sin embargo no se detalló sobre el destino que tenía el tractocamión. Las autoridades tampoco detallaron el valor estimado de la droga decomisada.

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