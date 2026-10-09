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Operación Enjambre en Edomex: 27 sentenciados acumulan más de mil 208 años de prisión

La Operación Enjambre suma 27 personas sentenciadas a más de mil 208 años de prisión por homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

9 de oct de 2026

2 min

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El Gabinete de Seguridad explicó que la Operación Enjambre comenzó en noviembre de 2024, bajo la coordinación de la FGJEM
El Gabinete de Seguridad explicó que la Operación Enjambre comenzó en noviembre de 2024, bajo la coordinación de la FGJEM / Gabinete de Seguridad federal

El Gabinete de Seguridad federal informó que la Operación Enjambre, implementada en el Estado de México, ha permitido obtener sentencias condenatorias contra 27 personas que acumulan mil 208 años y 10 meses de prisión, por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el organismo detalló que entre las personas sentenciadas se encuentran exservidores públicos municipales y estatales presuntamente vinculados con actividades de grupos criminales.

Operación Enjambre suma 27 sentenciados en el Estado de México

El Gabinete de Seguridad explicó que la Operación Enjambre comenzó en noviembre de 2024, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Desde entonces, las investigaciones han permitido identificar y desarticular redes de protección institucional relacionadas con organizaciones delictivas, así como detener a funcionarios y exfuncionarios señalados por facilitar sus operaciones.

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Las condenas acumuladas ascienden a mil 208 años y 10 meses de prisión para las 27 personas sentenciadas, precisaron las autoridades federales.

Gabinete de Seguridad confirma continuidad de Operación Enjambre

Las acciones se desarrollan mediante la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

También participan autoridades del Gobierno del Estado de México y la Fiscalía estatal.

El Gabinete de Seguridad reiteró que la Operación Enjambre continuará con el objetivo de combatir la corrupción y evitar la infiltración de grupos del crimen organizado en las instituciones públicas.

Asimismo, destacó que las investigaciones buscan identificar a servidores públicos relacionados con actividades delictivas y llevarlos ante las autoridades judiciales correspondientes.

IO

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