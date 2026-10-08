FGR vincula a proceso a Miguel “N” por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Miguel “N” por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

A través de un comunicado emitido este jueves 8 de octubre, la dependencia federal informó que el imputado fue detenido días atrás en el municipio de Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo coordinado entre instituciones federales de seguridad.

FGR logra vinculación a proceso de Miguel “N”

La Fiscalía detalló que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial para sustentar la imputación.

Tras analizar los elementos aportados, el juez determinó ratificar la prisión preventiva oficiosa contra Miguel “N” y estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

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¿Dónde fue detenido Miguel “N”?

La FGR precisó que el aseguramiento ocurrió en Zapopan, Jalisco, mediante acciones conjuntas de la Fiscalía con el Gabinete de Seguridad federal.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

#ComunicadoFGR https://t.co/IM1MaBuvwE — FGR México (@FGRMexico) October 8, 2026

La institución no proporcionó mayores detalles sobre los hechos relacionados con la investigación ni sobre las actividades específicas que presuntamente desempeñaba el imputado.

La Fiscalía recordó que Miguel “N” mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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