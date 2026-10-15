Presidenta Sheinbaum Pardo anuncia refuerzo de seguridad en Morelos: prepara plan para aumentar policías y combatir la extorsión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno federal trabaja en un plan para fortalecer la seguridad en Morelos, que contempla aumentar la presencia policial, reforzar las operaciones de la Guardia Nacional y combatir delitos como la extorsión y el robo.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria informó que sostuvo una reunión con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y el Gabinete de Seguridad para revisar la situación de violencia en la entidad, particularmente en Cuautla y la zona oriente.

Sheinbaum prepara plan para reforzar policías en Morelos

La presidenta explicó que Morelos cuenta con aproximadamente mil policías estatales para atender sus 36 municipios, por lo que consideró necesario fortalecer tanto a la corporación estatal como a las policías municipales.

Detalló que solicitó trabajar con Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para elaborar una propuesta que permita incrementar las capacidades policiales.

Sheinbaum estableció un plazo de un mes para revisar nuevamente la estrategia, conocer los recursos necesarios y determinar las aportaciones que podrían realizar los gobiernos federal y estatal.

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El proyecto también contempla reforzar la presencia de la Guardia Nacional y establecer un equipo especial para identificar a generadores de violencia vinculados con organizaciones delictivas.

Plan Cuautla contra la extorsión podría extenderse a otros municipios

La mandataria destacó los avances del Plan Cuautla, estrategia que incluye la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales.

Señaló que el programa contempla mecanismos de denuncia segura para víctimas de extorsión, protección a denunciantes y operativos contra grupos delictivos, acciones que, aseguró, han permitido realizar diversas detenciones.

El objetivo es extender este esquema de atención a otros municipios de Morelos e incluso a distintas entidades del país.

La presidenta también afirmó que los homicidios han disminuido en Morelos, aunque reconoció que persisten problemas de inseguridad en diferentes municipios.

Sheinbaum responde sobre liberación de 'El Güero del Gym'

Al ser cuestionada sobre la liberación de David Villagrán, identificado como El Güero del Gym, presuntamente relacionado con el grupo Pueblos Unidos, Sheinbaum evitó confrontar las declaraciones de la Fiscalía de Morelos, que justificó la decisión por razones de seguridad.

“No quiero entrar en polémica, yo creo que cada quien tiene que hacer su trabajo y lo importante es la protección de la ciudadanía”, respondió.

Finalmente, aclaró que, a diferencia de la estrategia implementada en Michoacán, las nuevas acciones para Morelos estarán enfocadas principalmente en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y la coordinación con las autoridades estatales y municipales.

IO