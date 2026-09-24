¿Quiénes son “Los Cromos”? La célula del CJNG ligada por autoridades al alcalde de Juchitán

La detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel “N”, alias “Quetu”, y de Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”, colocó nuevamente bajo atención a “Los Cromos”, célula criminal que autoridades de Oaxaca identifican como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Ambos fueron detenidos el pasado miércoles 23 de septiembre durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Miguel “N” contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

La Fiscalía señaló además que las investigaciones ubican a “Los Cromos” como una organización con presencia en el Istmo de Tehuantepec, particularmente en Juchitán.

¿Dónde operan “Los Cromos” en Oaxaca?

De acuerdo con investigaciones ministeriales, el grupo tiene presencia principalmente en Juchitán, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

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Las autoridades estatales han realizado diferentes operativos contra integrantes de esta estructura durante los últimos meses, como parte de investigaciones relacionadas con hechos violentos y actividades criminales en la región.

¿Qué delitos atribuyen las autoridades a “Los Cromos”?

La Fiscalía de Oaxaca relaciona a integrantes de esta célula con delitos como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas.

En el caso específico de Miguel “N”, la FGEO sostiene que habría participado, fomentado o encubierto actividades delictivas en el Istmo debido a sus presuntos vínculos con esta organización.

✅📰El edil de #JuchitánOaxaca Miguel Sánchez Altamirano alias “Miguel Quetu” y Carlos Alberto alias “La Parka” han sido traslados a la Ciudad de México para ser recluidos en un centro penitenciario federal.



El presidente municipal Miguel Quetu fue detenido por los delitos de… pic.twitter.com/Bu0kWApdkH — expansionoax (@expansionoax) September 23, 2026

Estas acusaciones deberán acreditarse ante la autoridad judicial y el detenido conserva la presunción de inocencia.

Por separado, el Gabinete de Seguridad federal informó que la investigación también incluye una red presuntamente relacionada con extorsiones a comerciantes y empresarios, tráfico de personas, narcomenudeo y homicidios, así como esquemas de protección a grupos criminales.

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