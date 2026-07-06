Marcelo Ebrad anunció que irá a Estados Unidos para continuar la revisión del T-MEC

Tras la confirmación de que Estados Unidos decidió no prorrogar automáticamente la vigencia del T-MEC por otros 16 años, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón usó sus canales oficiales para informar que viajará a la capital estadounidense para continuar con la revisión del tratado.

Fue por medio de sus redes sociales que Ebrard informó que el martes 7 de julio viajará a Washington con la finalidad de preparar la siguiente ronda de conversaciones relacionada al acuerdo comercial que mantiene los tres países de Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá.

Marcelo Ebrad anuncia su viaje a Estados Unidos para la revisión del T-MEC. / X: @m_ebrard

Para finalizar, el secretario de Economía señaló que durante el miércoles 8 de julio presentará los intereses de México en la capital de Estados Unidos, mismos que se encuentran relacionados al T-MEC.

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