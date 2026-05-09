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México / Sucesos

Ataque armado contra vivienda en Las Quintas moviliza a autoridades en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó detonaciones de arma de fuego contra una vivienda en la colonia Las Quintas, en Culiacán. No se reportaron personas lesionadas.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

9 de may de 2026

2 min

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El hecho generó movilización de elementos de seguridad en el sector Las Quintas
El hecho generó movilización de elementos de seguridad en el sector Las Quintas / Archivo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la mañana de este 9 de mayo de 2026 se registró un ataque armado contra una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

De acuerdo con el reporte difundido por la dependencia estatal a través de su cuenta oficial en X, el incidente fue notificado al sistema C4i alrededor de las 10:12 horas, luego de que se alertara sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad acudieron al lugar para verificar la situación y desplegar las primeras acciones de atención e investigación.

Vivienda atacada estaba deshabitada desde hace más de 10 años

Las autoridades estatales señalaron que el inmueble que recibió los impactos de bala se encontraba deshabitado desde hace más de una década.

La dependencia precisó además que no se registraron personas heridas ni víctimas derivadas de la agresión armada, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en la propiedad.

Las autoridades aseguraron cinco armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”

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Fiscalía y autoridades estatales realizan peritajes

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa y personal de la Secretaría de Seguridad Pública estatal iniciaron trabajos periciales y de investigación para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables.

Peritos y agentes ministeriales realizan el levantamiento de evidencias balísticas y el análisis de la escena para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni posibles líneas de investigación relacionadas con el ataque armado.

Sinaloa mantiene operativos de seguridad en Culiacán

En medio de los recientes hechos violentos registrados en distintas zonas de Sinaloa, las corporaciones estatales y federales mantienen operativos de vigilancia y patrullaje en Culiacán y otros municipios de la entidad.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para reportar emergencias y situaciones sospechosas a través de las líneas oficiales de atención y denuncia.

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