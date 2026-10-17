FGR imputa a Iván “N” por delitos de armas y contra la salud; permanecerá en prisión preventiva

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Iván “N”, detenido en Guadalajara, Jalisco, permanecerá en prisión preventiva tras ser imputado por presuntos delitos relacionados con armas de fuego y contra la salud.

Mediante un comunicado oficial, la dependencia explicó que el detenido es investigado por su probable participación en el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por posesión de sustancias ilícitas con fines de comercio.

FGR obtiene prisión preventiva contra Iván “N”

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso del detenido.

Sin embargo, la defensa de Iván “N” pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial deberá resolver posteriormente si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

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La Fiscalía precisó que, previamente, la detención había sido calificada como legal.

¿Dónde fue detenido Iván “N”?

De acuerdo con la FGR, Iván “N” fue asegurado en Guadalajara, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia realizados con participación de instituciones federales de seguridad.

La dependencia señaló que en estas acciones intervinieron la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

#ComunicadoFGR https://t.co/lAPakCNt0J — FGR México (@FGRMexico) October 17, 2026

Por ahora, el imputado permanecerá sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial.

La FGR recordó que Iván “N” debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.

IO