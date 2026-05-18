Jugaban con gasolina y velas: menores provocan incendio y niña sufre quemaduras en Carmen

Una intensa movilización de autoridades y cuerpos de emergencia se registró en la colonia Manigua, luego de que se reportara el incendio de una vivienda donde, presuntamente, había personas atrapadas en el interior. El siniestro fue provocado por menores que jugaban con combustible.

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Los hechos ocurrieron sobre la privada Constitución de la citada colonia. Al lugar arribaron de inmediato elementos de Protección Civil, Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y corporaciones policiacas, tras recibir múltiples llamadas de auxilio al número de emergencias 911.

Una menor resultó con quemaduras en brazos y piernas y fue hospitalizada. / Israel Lozano

A su llegada, los cuerpos de rescate confirmaron que el fuego se concentraba en el área del recibidor (hall) de la vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, momentos antes dos menores de edad se encontraban jugando con un bote de gasolina y velas encendidas, lo que provocó un fuerte flamazo y el posterior incendio.

Vecinos del sector intentaron sofocar las llamas con cubetas de agua ante el temor de que el fuego se propagara a los predios contiguos. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el siniestro fue controlado en cuestión de minutos, evitando pérdidas totales en el inmueble.

Como saldo del incidente, una menor resultó con quemaduras en brazos y piernas. Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, fue trasladada de urgencia a un hospital de la isla para recibir atención médica especializada. Los daños materiales quedaron confinados a la entrada de la casa y a la zona donde inició el flamazo.

Tras controlar la situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones en el almacenamiento de combustibles y materiales inflamables dentro del hogar, vigilando estrictamente que permanezcan fuera del alcance de los niños para evitar tragedias mayores.

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JGH