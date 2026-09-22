Incendio consume bodega con materiales para diálisis en Ciudad del Carmen; no hay lesionados

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales se registró durante la madrugada de este martes en la colonia Morelos, luego de que vecinos reportaran un incendio al interior de un inmueble ubicado sobre la calle 53, entre las calles 68-B y 70.

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Tras recibir el llamado de auxilio a través de las líneas de emergencia, hasta el sitio se movilizaron elementos de Bomberos Tácticos, personal de Protección Civil y autoridades municipales, quienes al arribar confirmaron que el fuego se encontraba al interior de un inmueble de color blanco y que las llamas habían alcanzado una considerable intensidad.

Ante la situación, los cuerpos de emergencia iniciaron de inmediato las labores para contener y sofocar el incendio, mientras la calle permaneció cerrada temporalmente a la circulación para permitir el ingreso de las unidades de emergencia y facilitar las maniobras de los bomberos.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el inmueble era utilizado como bodega, donde se almacenaban diversos materiales, entre ellos una importante cantidad de bolsas utilizadas para diálisis. Debido a la intensidad del fuego, gran parte del material almacenado resultó afectado y fue reportado como pérdida total.

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar y extinguir por completo las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otras áreas del inmueble o alcanzara viviendas cercanas.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el incendio habría sido provocado por un posible cortocircuito, aunque las causas deberán ser determinadas mediante la revisión correspondiente.

Una vez controlada la emergencia, personal de Bomberos y Protección Civil realizó una inspección del lugar y emitió recomendaciones a los propietarios para prevenir nuevos incidentes, particularmente relacionados con las instalaciones eléctricas y las condiciones de almacenamiento.

El incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, por lo que, tras quedar descartado cualquier riesgo inmediato, las autoridades y cuerpos de rescate se retiraron del sitio.

JGH