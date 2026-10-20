Ataque armado deja una persona herida en la comunidad de Vida y Esperanza de Playa del Carmen

Una persona herida con proyectil de arma de fuego se reportó en la comunidad de Vida y Esperanza de Playa del Carmen, lo que movilizó a la Policía Municipal, quienes lograron ubicar una camioneta sobre el bulevar probablemente relacionada con el hecho, aunque los ocupantes huyeron del lugar.

Luego de un reporte de una balacera al número de emergencias de detonaciones con arma de fuego y una persona herida en la comunidad de Vida y Esperanza, enclavado en terrenos nacionales a unos 6 kilómetros al norte de la ciudad y otros 12 kilómetros hacia el poniente.

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Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo para detectar a los presuntos responsables del ataque con arma de fuego.

Debido a la ubicación geográfica de la comunidad, donde no hay cobertura de señal para teléfonos celulares impidió realizar el reporte completo, sin embargo, los oficiales lograron enterarse que había una persona herida con proyectil de arma de fuego en el brazo.

La víctima era trabajador de un rancho en la comunidad de Santa Cecilia, una comunidad dentro de la vegetación, donde el hombre presuntamente habría desapareció hace una semana y nadie sabía de su paradero hasta el día de hoy que lo ubicaron tras el reporte de una balacera.

Sin embargo tras el mismo reporte también se informó que los sospechosos iban a bordo de una camioneta de color blanca con rumbo al centro de la ciudad, donde fueron interceptados por la Policía Municipal.

Los sospechosos al sentirse acorralados sobre el bulevar Playa del Carmen con la calle 82, descendieron de la camioneta y huyeron corriendo por las calles de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Los presuntos delincuentes dejaron el vehículo abandonado, los oficiales aseguraron la unidad, informaron que presentaba impactos de bala, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

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En tanto, el herido fue trasladado a un hospital para su atención médica ya que presentaba una herida en uno de sus brazos.

Hasta el momento se desconoce el trasfondo del hecho, sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado continúan con todas las líneas abiertas derivada de las entrevistas de la víctima.