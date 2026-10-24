Aseguran más de 8 mil pastillas de hidrocodona en el AICM; venían ocultas en frascos de suplementos

Autoridades federales aseguraron 8 mil 659 tabletas que contienen hidrocodona y acetaminofén en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante una revisión al equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia.

El Gabinete de Seguridad federal informó este sábado 24 de octubre, a través de su cuenta de X, que el aseguramiento se realizó en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino, mediante un operativo conjunto entre personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades precisaron que las tabletas estaban ocultas en frascos de suplementos alimenticios, con los cuales se pretendía ingresar las sustancias al país.

¿Qué sustancias fueron aseguradas en el AICM?

De acuerdo con el reporte oficial, las tabletas contenían hidrocodona y acetaminofén, sustancias sujetas a controles sanitarios.

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El Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia aduanera para prevenir el ingreso y la distribución irregular de sustancias controladas en territorio mexicano.

Refuerzan vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Las dependencias federales destacaron que el operativo fue resultado de la coordinación entre Aduanas, Semar y SSPC para fortalecer los mecanismos de inspección de pasajeros y equipajes.

Durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró 8,659 tabletas que contienen hidrocodona y acetaminofén, ocultas en frascos de suplementos alimenticios. Dichas sustancias están sujetas a controles sanitarios. Esta acción es resultado del trabajo coordinado para fortalecer la vigilancia y los controles aduaneros, prevenir el ingreso y la distribución irregular de sustancias controladas y proteger la salud de la población. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2026

El reporte no precisó si el pasajero fue detenido ni informó sobre posibles cargos relacionados con el aseguramiento.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan prevenir el traslado irregular de sustancias controladas y proteger la salud de la población.

IO