Golpe al narcotráfico en Manzanillo: aseguran 270 kilos de cocaína ocultos en un contenedor

La estrategia de seguridad en los puertos mexicanos registró un nuevo resultado con el aseguramiento de aproximadamente 270 kilogramos de cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, las autoridades detallaron que la droga fue localizada al interior de un contenedor durante una operación coordinada entre distintas dependencias federales encargadas de la vigilancia aduanera y marítima.

Marina, Aduanas, SSPC y FGR participan en operativo

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información oficial, durante las labores de inspección fueron detectados 268 paquetes que contenían cocaína, con un peso estimado de 270 kilogramos.

Las autoridades no precisaron el origen ni el destino del cargamento, aunque señalaron que la intervención forma parte de las acciones permanentes para impedir el ingreso y traslado de sustancias ilícitas a través de los principales puertos del país.

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Dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades

Durante el operativo también fueron localizadas dos personas en condición migratoria irregular, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y definir los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado si ambas personas están vinculadas directamente con el cargamento asegurado o si formaban parte de alguna operación logística relacionada con el contenedor inspeccionado.

Refuerzan vigilancia en puertos estratégicos del país

El puerto de Manzanillo es considerado uno de los puntos logísticos más importantes de México y de América Latina debido al volumen de mercancías que moviliza cada año, por lo que se ha convertido en un objetivo prioritario dentro de las estrategias federales de combate al crimen organizado y al tráfico internacional de drogas.

El Gabinete de Seguridad destacó que este tipo de acciones fortalecen los mecanismos de control en instalaciones portuarias y contribuyen a frenar las actividades de grupos criminales dedicados al trasiego de narcóticos.

En una acción coordinada en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 268 paquetes con aproximadamente 270 kilos de cocaína localizados al interior de un contenedor.



Además, dos… pic.twitter.com/VHrQ90Xif4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 20, 2026

Gobierno destaca combate al tráfico de drogas

Las autoridades federales subrayaron que el decomiso forma parte de los esfuerzos para evitar que sustancias ilícitas lleguen a los mercados de consumo y afecten a la población.

Asimismo, reiteraron que la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y autoridades aduaneras continuará siendo una pieza clave para detectar cargamentos ilegales y reforzar la seguridad en las principales rutas comerciales del país.

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