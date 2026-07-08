Aseguran más de 2.6 kilos de presunta ketamina en el aeropuerto de Cancún

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguró un total de 2. 66 kilógramos de clorhidrato de ketamina, los cuales se encontraban ocultos en el doble fondo de equipaje procedente de Bogotá, Colombia. El hallazgo se realizó durante labores de inspección en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Según el reporte de la ANAM, el equipaje fue identificado por medio de análisis de riesgo, por lo que el personal llevó a cabo una revisión, logrando así detectar la sustancia ilícita en el compartimiento de doble fondo,

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Las autoridades informaron que la propietaria del equipaje no obtuvo la autorización de internación al territorio nacional por parte de la autoridad migratoria; sin embargo, el equipaje documentado fue sometido a los protocolos de inspección aduanera establecidos.

Tras el aseguramiento, tanto la maleta como los 2.66 kilógramos de clorhidrato de ketamina, fueron puestos a disposición de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.