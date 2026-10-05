Golpe al robo de transporte en San Luis Potosí: aseguran 30 inhibidores y 10 vehículos

Autoridades federales y estatales realizaron un cateo en un inmueble de San Luis Potosí presuntamente relacionado con el robo al autotransporte federal, informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, en la operación participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.

Durante la intervención fueron asegurados 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

¿Qué aseguraron durante el cateo en San Luis Potosí?

El despliegue permitió localizar equipos utilizados para bloquear señales de comunicación y rastreo, además de vehículos, autopartes y mercancía almacenada.

Los inhibidores de señal han aparecido en investigaciones relacionadas con el robo de transporte de carga en San Luis Potosí. La FGR ha obtenido en 2026 vinculaciones a proceso y sentencias por portación ilícita de estos dispositivos en casos ligados con tractocamiones robados.

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En uno de los casos documentados por la Fiscalía, un vehículo de carga robado sobre la carretera federal 57 fue localizado mediante GPS en territorio potosino, mientras que en otra investigación se aseguraron inhibidores de varias antenas a personas posteriormente vinculadas a proceso.

Harfuch destaca acciones para reforzar seguridad en la carretera 57

García Harfuch señaló que el cateo forma parte de las acciones para combatir el robo a transportistas y reforzar la seguridad en la carretera federal 57, una de las principales rutas de carga del país.

En San Luis Potosí, como resultado de trabajos de investigación, personal de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal @SSPCMexico , @GN_MEXICO_ y la Guardia Civil Estatal, ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con el robo al autotransporte federal. Se aseguraron 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía. Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella. Agradecemos al gobernador @RGC_Mx y a las autoridades de San Luis Potosí por su colaboración. Seguiremos trabajando de manera coordinada para proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 5, 2026

El secretario también agradeció la colaboración del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y de las autoridades estatales.

Las investigaciones continuarán para determinar el origen de la mercancía asegurada, establecer si los vehículos y autopartes cuentan con reporte de robo e identificar a otras personas posiblemente relacionadas con la operación del inmueble.

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