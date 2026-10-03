Operación Enjambre llega a Chiapas: Gabinete de Seguridad federal confirma detención de alcalde y exalcalde de Suchiapa

El Gabinete de Seguridad federal informó sobre un nuevo despliegue de la Operación Enjambre en Chiapas, que derivó en la detención de 21 personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios municipales de Suchiapa.

De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, entre los detenidos se encuentran Jorge “N”, presidente municipal de Suchiapa, y Alexis “N”, quien ocupó anteriormente ese cargo.

También fueron aprehendidos mandos y elementos de la Policía Municipal. Las autoridades señalan que las investigaciones están relacionadas con posibles delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

La acción contó con la participación coordinada de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, además de instituciones de seguridad y procuración de justicia de Chiapas.

La Operación Enjambre fue creada para investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y actividades delictivas. Su aplicación comenzó en el Estado de México y posteriormente se ha extendido a otras entidades.

Coordinan acciones autoridades federales y estatales

El despliegue en Suchiapa también involucró a la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado, según el comunicado difundido por el Gabinete de Seguridad.

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Las instituciones federales destacaron la coordinación con las autoridades estatales para avanzar en las investigaciones y combatir posibles redes de complicidad relacionadas con actividades ilícitas.

La información oficial señala que las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.

En casos de esta naturaleza, la detención y los señalamientos formulados durante una investigación no equivalen por sí mismos a una sentencia, por lo que corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales establecer las responsabilidades que procedan.

Operación Enjambre mantiene acciones contra funcionarios

El Gobierno de México ha señalado que la Operación Enjambre forma parte de las acciones destinadas a combatir posibles redes de protección institucional de organizaciones delictivas.

En el marco de la Operación Enjambre, en un despliegue operativo en Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @sspchiapas y @FGEChiapas, detuvieron a 21 personas, entre ellas Jorge “N”, presidente municipal de Suchiapa, y… pic.twitter.com/aXuDz1ygZA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 3, 2026

En julio de 2026, la Presidencia informó que la estrategia continuaba en distintas entidades y explicó que las investigaciones parten de denuncias y carpetas de investigación en las que existen elementos que deben ser analizados por las autoridades competentes.

Más recientemente, el Gabinete de Seguridad reportó que 111 servidores públicos habían sido detenidos en el marco de la Operación Enjambre, incluidos presidentes municipales de diferentes estados.

Con el operativo realizado en Suchiapa, las autoridades federales y estatales vuelven a colocar bajo investigación a integrantes de una administración municipal y de su corporación policial, mientras continúa el proceso para determinar la situación jurídica de los 21 detenidos.

IO