Operativo en Mazatlán deja 8 detenidos, 19 armas y 14 explosivos asegurados: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes 25 de septiembre que ocho personas fueron detenidas durante un despliegue de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, como parte del reforzamiento ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que en las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y autoridades estatales.

El operativo permitió además el aseguramiento de 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos y 415 pastillas de fentanilo, así como vehículos y equipo táctico.

Harfuch no precisó en su mensaje la identidad de las personas detenidas ni el grupo delictivo con el que podrían estar relacionadas.

¿Qué aseguraron durante el operativo en Mazatlán?

De acuerdo con el reporte del titular de la SSPC, las autoridades aseguraron armamento, municiones, explosivos y droga durante las acciones realizadas un día antes.

El balance informado por Harfuch incluye ocho detenidos, 19 armas de fuego y más de 2 mil cartuchos, además de los 14 artefactos explosivos y las 415 pastillas de fentanilo.

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Los vehículos y el equipo táctico localizados durante el despliegue también quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Las personas detenidas deberán ser puestas a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones sobre el origen del armamento y los objetos asegurados.

Gobierno federal mantiene reforzamiento de seguridad en Sinaloa

La operación se suma a otros despliegues realizados recientemente en Mazatlán. El pasado 19 de septiembre, autoridades federales detuvieron a nueve personas después de una agresión contra personal de seguridad en la zona serrana; en esa acción fueron aseguradas 17 armas largas, más de 120 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados y seis camionetas.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa. Ayer en acciones operativas coordinadas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales.

Se aseguraron:

8 detenidos

19 armas de… pic.twitter.com/xAgTgveTHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 25, 2026

El Gobierno federal ha reforzado durante septiembre las operaciones en distintos municipios de Sinaloa. En Mazatlán, el Gabinete de Seguridad también ha reportado aseguramientos de artefactos explosivos, armas y equipo táctico en intervenciones anteriores.

Harfuch señaló que el despliegue más reciente forma parte de las acciones coordinadas para mantener presencia operativa en Mazatlán y continuar las investigaciones contra personas relacionadas con hechos de violencia en la entidad.

IO