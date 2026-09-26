Aseguran 249 kilos de cocaína y fentanilo en tractocamión en la Garita de Otay

Autoridades federales aseguraron 249 kilogramos de cocaína y fentanilo ocultos en un doble fondo de un tractocamión durante una inspección realizada en la Garita de Otay, en Tijuana, Baja California.

El Gabinete de Seguridad federal informó este sábado 26 de septiembre que en la operación participaron elementos de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la revisión también intervino el binomio canino “Chocolate”, que apoyó en la detección del cargamento.

¿Cuánta droga encontraron en el tractocamión?

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes localizaron 195 paquetes ocultos en un compartimiento de doble fondo habilitado en la caja de la unidad.

El peso conjunto de las sustancias aseguradas fue de 249 kilos de cocaína y fentanilo.

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El conductor del tractocamión fue detenido y deberá ser puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad no detalló en su mensaje cuántos kilos correspondían a cocaína y cuántos a fentanilo, ni informó el origen o destino final del cargamento.

Refuerzan revisiones en la frontera de Tijuana

El aseguramiento se suma a otros decomisos recientes registrados en cruces fronterizos de Baja California.

El 17 de septiembre, por ejemplo, la Guardia Nacional inspeccionó otro tractocamión en el Puente Internacional Mesa de Otay y aseguró 10 kilos de fentanilo y mil 357 kilos de metanfetamina; el conductor también fue detenido.

En la Garita de Otay, Tijuana, Baja California, personal de @AduanasMx, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, y con apoyo del binomio canino “Chocolate”, aseguró 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en un doble fondo de la caja de un tractocamión.… pic.twitter.com/FDZFzsC8KI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 26, 2026

Además, a principios de septiembre las autoridades localizaron 81 kilos de cocaína en otro vehículo de carga que pretendía cruzar hacia Estados Unidos por la misma zona fronteriza.

Las autoridades federales señalaron que el reforzamiento de las inspecciones en puertos fronterizos busca frenar el tráfico de drogas y afectar las estructuras financieras de los grupos que participan en estas actividades ilícitas.

IO