FGR asegura más de 90 toneladas y litros de químicos en bodega de Culiacán; también hallan municiones

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró una gran cantidad de sustancias químicas, cargadores, cartuchos y equipo táctico durante un cateo realizado en una bodega ubicada en el poblado El Diez, cerca de la carretera Culiacán-Mazatlán, en Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble llamó la atención de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional después de que observaron, a través de una cortina semiabierta, chalecos, cargadores, costales y bidones que desprendían un fuerte olor a químicos.

La Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa abrió una carpeta de investigación y posteriormente obtuvo de un juez la autorización para ejecutar el cateo.

¿Qué encontró la FGR en la bodega de Culiacán?

Durante la inspección, agentes federales y peritos aseguraron aproximadamente 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica, 25 mil 975 kilos de aparente ácido tartárico, 950 kilos de posible acetato de plomo y 4 mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio.

También fueron localizados alrededor de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico, además de 33 mil 490 litros y 225 kilos de otras sustancias cuya composición todavía está pendiente de determinar.

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Las autoridades encontraron además cargadores y cartuchos para armas de fuego, dos chalecos tácticos, un montacargas y recipientes como costales, cajas, bidones y tambos.

FGR investiga posible posesión ilegal de precursores químicos

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que mantiene abierta la investigación por la probable posesión de precursores químicos, químicos esenciales, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas durante el cateo ni ha establecido públicamente a qué grupo podrían pertenecer los materiales asegurados.

Asegura #FGR en cateo más de 49 toneladas y más de 45 mil litros de sustancias químicas, en una bodega ubicada en el poblado El Diez, en inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán.



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Sinaloa ha registrado durante septiembre otros aseguramientos de sustancias relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

El Gabinete de Seguridad reportó recientemente una bodega en Culiacán y Cosalá con 47 mil 950 litros y 8 mil 825 kilos de sustancias químicas, mientras que otras operaciones federales han localizado laboratorios clandestinos en distintos puntos del estado

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