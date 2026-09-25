FGR asegura más de 90 toneladas y litros de químicos en bodega de Culiacán; también hallan municiones

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró una gran cantidad de sustancias químicas, cargadores, cartuchos y equipo táctico durante un cateo realizado en una bodega ubicada en el poblado El Diez, cerca de la carretera Culiacán-Mazatlán, en Sinaloa.
De acuerdo con la información oficial, el inmueble llamó la atención de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional después de que observaron, a través de una cortina semiabierta, chalecos, cargadores, costales y bidones que desprendían un fuerte olor a químicos.
La Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa abrió una carpeta de investigación y posteriormente obtuvo de un juez la autorización para ejecutar el cateo.
¿Qué encontró la FGR en la bodega de Culiacán?
Durante la inspección, agentes federales y peritos aseguraron aproximadamente 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica, 25 mil 975 kilos de aparente ácido tartárico, 950 kilos de posible acetato de plomo y 4 mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio.
También fueron localizados alrededor de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico, además de 33 mil 490 litros y 225 kilos de otras sustancias cuya composición todavía está pendiente de determinar.
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Las autoridades encontraron además cargadores y cartuchos para armas de fuego, dos chalecos tácticos, un montacargas y recipientes como costales, cajas, bidones y tambos.
FGR investiga posible posesión ilegal de precursores químicos
Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que mantiene abierta la investigación por la probable posesión de precursores químicos, químicos esenciales, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas durante el cateo ni ha establecido públicamente a qué grupo podrían pertenecer los materiales asegurados.
Sinaloa ha registrado durante septiembre otros aseguramientos de sustancias relacionadas con la producción de drogas sintéticas.
El Gabinete de Seguridad reportó recientemente una bodega en Culiacán y Cosalá con 47 mil 950 litros y 8 mil 825 kilos de sustancias químicas, mientras que otras operaciones federales han localizado laboratorios clandestinos en distintos puntos del estado
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