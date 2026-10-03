FGR detiene a hombre en aeropuerto de Nuevo León; llevaba 189 botellas con cocaína

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de un hombre identificado como Miguel “N”, quien llegó procedente de Colombia al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con la dependencia federal, durante una revisión fueron localizadas cuatro maletas que contenían 189 botellas aparentemente utilizadas para transportar un suplemento multivitamínico.

Sin embargo, tras la inspección correspondiente, las autoridades detectaron que los recipientes contenían un total de 94 litros 500 mililitros de cocaína, por lo que el pasajero quedó detenido y a disposición del Ministerio Público Federal.

El hallazgo se produjo con apoyo de un binomio canino, utilizado durante las labores de inspección realizadas en la terminal aérea.

Policía Federal Ministerial realizó el aseguramiento

La FGR detalló que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), notificaron el hallazgo al Ministerio Público Federal de la Fiscalía Federal en Nuevo León, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

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Los agentes aseguraron tanto las cuatro maletas como las botellas que presuntamente contenían el narcótico. Posteriormente, los indicios y la persona detenida fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

El caso será analizado mediante las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que la sustancia habría ingresado al país y establecer las responsabilidades jurídicas que correspondan.

FGR integra investigación por posible delito contra la salud

La Fiscalía General de la República señaló que el Ministerio Público Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación por el posible delito contra la salud.

Como parte del procedimiento, se realizarán los análisis y peritajes necesarios sobre la sustancia asegurada, además de las diligencias relacionadas con el equipaje y el traslado del detenido.

Asegura #FGR 94.5 litros de cocaína y a una persona en el Aeropuerto Internacional de Apodaca, Nuevo León. Miguel “N” llegó de Colombia y fue detenido por elementos de la @FGR_AIC, quienes hicieron del conocimiento a la #FECOR del hallazgo de botellas que simulaban ser suplemento… pic.twitter.com/Fh3mY3rNol — FGR México (@FGRMexico) October 3, 2026

La dependencia recordó que la persona identificada como Miguel “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

El aseguramiento se suma a las acciones de las autoridades federales en terminales aéreas para detectar el posible traslado de sustancias ilícitas mediante equipaje y mercancías que buscan aparentar un uso legal.

IO