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Operativo en Chiapas deja 57 detenidos; ligan a 34 con ataque que dejó tres muertos

Fuerzas federales y estatales desplegaron acciones de seguridad en Chiapas que permitieron detener a decenas de personas y asegurar armas, droga y vehículos.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

30 de sept de 2026

1 min

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El despliegue también permitió asegurar nueve armas de fuego, cartuchos, cargadores, más de 5 mil dosis de droga y 12 vehículos
El despliegue también permitió asegurar nueve armas de fuego, cartuchos, cargadores, más de 5 mil dosis de droga y 12 vehículos / Gabinete de Seguridad federal

Autoridades federales y estatales detuvieron a 57 personas en Chiapas como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la entidad, informó el Gabinete de Seguridad federal.

El despliegue también permitió asegurar nueve armas de fuego, cartuchos, cargadores, más de 5 mil dosis de droga y 12 vehículos, de acuerdo con el reporte difundido por las autoridades.

¿Quiénes son los detenidos en el operativo de Chiapas?

Del total de personas capturadas, 34 están vinculadas con una agresión armada registrada en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, donde tres personas murieron y otras tres resultaron lesionadas.

El ataque ocurrió el 18 de septiembre en las inmediaciones de una cancha deportiva. Las acciones posteriores de investigación permitieron identificar y detener a personas relacionadas con esos hechos, entre ellas presuntos autores materiales y un integrante con funciones de mando dentro de una célula delictiva, de acuerdo con reportes sobre el operativo.

Sinaloa ha registrado durante septiembre otros aseguramientos de sustancias relacionadas con la producción de drogas sintéticas

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Entre las capturas también se encuentra José Edwin “N”, quien es requerido por las autoridades de El Salvador y cuenta con una orden de aprehensión vigente en ese país.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, junto con autoridades de seguridad y procuración de justicia de Chiapas.

El Gabinete de Seguridad señaló que estos operativos forman parte de las labores permanentes de investigación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para detener a personas identificadas como generadoras de violencia y reforzar la seguridad en Chiapas.

IO

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