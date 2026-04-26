CAMe suspende contingencia ambiental en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro del país) de este domingo 26 de abril de 2026.

La suspensión llega tras un fin de semana bajo restricciones de salud y movilidad, la mejora en las condiciones climáticas permitió levantar las medidas de emergencia, incluyendo el Doble Hoy No Circula. Medidas que tenían la finalidad de cuidar a los ciudadanos de la región.

Noticia Destacada Continúa la Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México hoy domingo 26 de abril

Razones de la suspensión de la contingencia ambiental

La decisión se tomó luego de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó una reducción en las concentraciones de ozono, situándose por debajo de la norma. Los factores meteorológicos clave fueron. El ingreso de aire húmedo desde el Océano Pacífico y el Golfo de México que lograron estabilizar la atmósfera.

El aumento de nubes redujo la radiación solar incidente, lo cual es fundamental para frenar las reacciones químicas que forman el ozono. Los vientos permitieron una mejor ventilación en la cuenca del Valle de México.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



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Al suspenderse la fase de contingencia, el programa Hoy No Circula regresa a su esquema habitual. Para este lunes 27 de abril, las restricciones operan de la siguiente manera: engomado amarillo, placas 5 o 6 y hologramas 1 y 2. Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, pueden circular sin restricciones.

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