Tigres de Quintana Roo pierden la serie inaugural en casa ante los Bravos de León

La primera serie de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila del Caribe Mexicano, le terminó favoreciendo dos juegos contra uno a los Bravos de León sobre los Tigres de Quintana Roo, al quedarse los guanajuatenses con el duelo dominical 5-3 sobre los bengalíes.

En este tercer juego de la serie de fin de semana en Cancún, fueron los Tigres quienes inauguraron la pizarra con dos carreras en el segundo inning, con Carlos Castro anotando la de la quiniela con un rodado de Aldo Flores, mientras que de caballito Troy Viola también pisó el pentágono.

Pero los Bravos respondieron de inmediato al empatar el juego en la tercera entrada, con timbrazos de Jermaine Palacios y Luis Medina, gracias a un doblete impulsor de Gabriel Cancel y a un elevado de sacrificio de Esteban Quiroz hacia el jardín izquierdo.

En ese mismo tercer episodio, los bengalíes recuperaron la delantera, ahora 3-2, mediante un doblete de Diosbel Arias que hizo anotar desde la primera colchoneta al dominicano Carlos Castro.

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Sin embargo, en el cuarto capítulo los guanajuatenses le dieron la voltereta al pizarrón con un par de registros producidos con un doblete de Jermaine Palacios al jardín central, ya con un par de outs.

Así transcurrió el desafío, hasta que, en la séptima tanda, los visitantes sumaron su quinto registro en los spikes de Luis Medina, tras un doblete remolcador de Gabriel Cancel al prado de en medio.

La victoria en labor de relevo le correspondió a Rogelio Martínez (1-0), con salvamento para Robert Gsellman (1); mientras que el revés se le apuntó al estadounidense Brady Tedesco (0-2), con trabajo de tres entradas dos tercios, cinco imparables, cuatro anotaciones que fueron limpias, seis abanicados y un golpeado.

Luego de la serie inaugural en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de la SM 21, los Tigres de Quintana Roo se mantendrán en dicho inmueble para recibir a partir del lunes 27 y hasta el miércoles 29 de abril a los Leones de Yucatán, comenzando los tres juegos a las 19:30 horas, en la que será la única visita del año de los melenudos a Cancún.