Supernova Génesis 2026: Aaron Mercury vence a Mario Bautista por nocaut

Aaron Mercury contra Mario Bautista fue una de las peleas más esperadas de Supernova Génesis 2026. Este duelo que se posicionó como uno de los más mediáticos del evento, terminó de manera sorpresiva con un nocaut dejando al público sorprendido y generando gran emoción en redes sociales.

El combate que tuvo lugar en la Arena Ciudad de México, no llegó siquiera a completar el segundo asalto, dejando a los miles de asistentes y espectadores de Netflix en shock por la contundencia del resultado. El desenlace de la pelea se ha vuelto tendencia en redes sociales, logrando ser uno de los finales más impresionantes.

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¿Cómo fue el nocaut de Aaron Mercury a Mario Bautista?

Desde el primer campanazo, Mercury mostró una agresividad superior, tomando el centro del ring y conectando combinaciones sólidas que rápidamente pusieron en aprietos a Bautista. Aunque Mario intentó mantener la distancia con su jab, el poder de Aaron fue evidente.

Antes de cumplirse los dos minutos del primer round, logró mandar a su oponente a la lona por segunda vez definitiva. El referee, tras evaluar el estado del cantante, decidió detener la pelea a los 1:22 minutos, declarando el nocaut técnico a favor de Mercury; de esta manera Aaron se llevó el cinturón de campeón.

Declaraciones de los influencers tras su pelea en Supernova Génesis

Aaron Mercury celebró junto a su equipo al recibir el cinturón de Supernova Génesis 2026, el influencer describió su victoria como "el resultado de meses de disciplina". Por su parte, Mario Bautista, aunque visiblemente afectado por el golpeo, reconoció la superioridad de su rival en una muestra de deportivismo.

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Al finalizar el encuentro, la tensión no terminó en el ring, ya que Mercury aprovechó el micrófono para lanzar un reto directo a Juan de Dios Pantoja, sugiriendo que esa podría ser la pelea estelar para la próxima edición del evento.

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